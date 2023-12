"Que tipo de vida é esta? Condições terríveis no sul de Gaza, cada vez mais apertado

A CNN falou por telefone com várias pessoas que tentam sobreviver na cidade de Rafah, no sul do país, para onde fugiram dezenas de milhares de pessoas, apesar de ser a zona mais densamente povoada de Gaza.

"A forma como estou a sobreviver é mendigando aqui e ali e aceitando ajuda de qualquer pessoa", disse Abu Misbah, um trabalhador da construção civil de 51 anos que tenta sustentar uma família de 10 pessoas.

Os legumes e a fruta são incomportáveis, disse ele. Os filhos pediam laranjas, mas ele não as podia comprar.

"Nunca [tínhamos] passado por esta situação; éramos uma família da classe média", disse. "Agora, desde a guerra, estamos a comprar tâmaras que costumávamos encontrar de graça em todo o lado. Queremos uma solução para o nosso sofrimento miserável".

Ele, como a maioria dos habitantes da Faixa de Gaza bloqueada, enfrenta o que os grupos de ajuda humanitária advertem ser uma fome iminente. Toda a população de Gaza já foi classificada em estado de crise, de acordo com a Classificação Integrada da Fase de Segurança Alimentar (IPC).

Israel fechou a sua fronteira com Gaza e lançou uma intensa campanha de bombardeamento em resposta aos ataques do Hamas a 7 de outubro, seguida de uma invasão terrestre em curso. Os combates desencadearam uma crise humanitária em todo o território palestiniano, obrigando milhares de pessoas a abandonar as suas casas.

Esta semana, Israel alargou a sua operação ao sul de Khan Younis, avisando os residentes para abandonarem as suas casas. Mas as Nações Unidas dizem que os habitantes de Gaza não têm nenhum sítio seguro para onde ir.

"Que tipo de vida é esta?

Umm Omar, 50 anos, também está deslocada em Rafah e vive numa tenda com a sua família. Durante as tréguas, regressaram brevemente a casa, mas encontraram todas as janelas e painéis solares partidos e a cozinha destruída.

"Somos nove pessoas numa tenda de dois metros por um metro", disse ela. "Nós próprios comprámos esta tenda de campismo; ninguém nos ajudou nem a forneceu."

Omar disse que estavam a sobreviver com comida enlatada e estimou que a maioria dos alimentos era pelo menos quatro vezes mais cara do que antes da guerra. Os medicamentos também são difíceis de encontrar.

"A vida é difícil e humilhante; a palavra humilhante nem sequer está perto de a descrever", disse à CNN.

Mahmoud Harara costumava ganhar a vida vendendo produtos de uma carroça. Agora, o homem de 47 anos, de Al-Shujaiya, também está em Rafah, vivendo com oito membros da família nas ruas, incluindo cinco crianças em idade escolar.

"A minha casa foi destruída e dois dos meus filhos ficaram feridos devido a um ataque à nossa casa", disse.

Tal como milhares de outras pessoas, a família vive numa tenda improvisada feita de nylon e vagueia pelas ruas à procura de comida. Saíram de casa sem quaisquer pertences e não tinham colchões para a tenda. Harara disse que a sua família não estava a receber qualquer ajuda e que o preço dos alimentos era "inimaginável... O teu filho pede-te um pedaço de pão e tu não podes dar-lho. Que tipo de vida é esta?"

Harara disse que caminha três quilómetros até um hospital para poder usar as casas de banho. A falta de saneamento para os deslocados que agora se aglomeram em partes do sul de Gaza levou à propagação de doenças contagiosas e respiratórias.

Era também extremamente difícil aceder a água potável e os seus filhos tinham frio à noite, disse. Há várias semanas que nenhuma das pessoas da família pode tomar um duche.

Grupos de ajuda humanitária alertam para as condições de fome

Nos últimos dias, multidões de civis desesperados por comida têm sido vistas a rodear os camiões de ajuda humanitária que chegam a Gaza. As Nações Unidas advertiram que a situação humanitária no sul de Gaza se está a deteriorar e que o volume de ajuda que entra no enclave "continua a ser lamentavelmente inadequado".

As crianças mais pequenas de Gaza enfrentam um risco elevado de desnutrição grave e de morte evitável, uma vez que o risco de condições de fome continua a aumentar, de acordo com uma declaração da UNICEF na semana passada.

A organização de ajuda às crianças estimou que, nas próximas semanas, "pelo menos 10.000 crianças com menos de cinco anos sofrerão a forma de desnutrição mais perigosa para a vida, conhecida como definhamento grave, e precisarão de alimentos terapêuticos".

"A ameaça de morrer de fome já é real" para muitas famílias em Gaza, acrescentou a UNICEF.

Na mesma semana, um relatório do IPC concluiu que aproximadamente todos os 2,2 milhões de habitantes de Gaza enfrentam atualmente fome aguda e que toda a população da Faixa de Gaza está classificada em estado de crise - a maior percentagem de pessoas que enfrentam níveis catastróficos de insegurança alimentar aguda que a iniciativa IPC alguma vez classificou.

"Muitos adultos passam fome para que as crianças possam comer", relatou o IPC, dizendo que o acesso humanitário deve ser restaurado em toda a região para permitir a rápida entrega de ajuda que salva vidas.

A organização acrescentou que "o IPC enfatizou que essas condições não precisam persistir. O aviso de ontem sobre a fome nas próximas semanas e meses ainda pode ser evitado. Mas temos de agir agora".

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, tem afirmado repetidamente que é necessário um cessar-fogo para que a ajuda à população de Gaza possa ser prestada em grande escala e tem alertado para uma potencial "catástrofe com consequências potencialmente irreversíveis".

"No meio de bombardeamentos constantes das Forças de Defesa de Israel, e sem abrigo ou o essencial para sobreviver, espero que a ordem pública entre em rutura em breve devido à situação desesperada, tornando impossível até mesmo uma assistência humanitária limitada", afirmou.

Fonte: edition.cnn.com