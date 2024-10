Que criaturas são comumente sujeitas a estereótipos?

Em contos populares e ditados, várias características são atribuídas a diferentes animais. A pesquisa revela que algumas dessas crenças são verdadeiras, enquanto outras são apenas mitos.

Leve em conta o burro teimoso, a vaca estúpida ou mesmo o porco velho - muitos provérbios alemães mencionam esses animais. Muitos desses atributos são negativos, moldando sua imagem de forma menos favorável. Por exemplo, em antigas fábulas, raposas eram retratadas como astutas e lobos como maus. Quando animais assumem personalidades humanas, esse fenômeno é conhecido como antropomorfismo. No entanto, uma análise cuidadosa de estudos científicos revela que nem todos esses estereótipos são baseados em fatos.

Raposas são astutas e espertas

De fato! As raposas possuem uma capacidade notável de aprender e comportamento social. Como Sven Herzog, especialista em ecologia selvagem e gerenciamento de caça da Universidade Técnica de Dresden, explica, "Se um membro de um grupo familiar cair vítima de uma armadilha, tanto o indivíduo afetado quanto outros membros do grupo evitarão posteriormente locais semelhantes."

As raposas também exibem a capacidade de prever o comportamento humano, distinguindo entre passantes inofensivos e potenciais ameaças. Ao fazer isso, elas maximizam suas chances de sobrevivência em habitats diversos. Outra característica que contribui para a astúcia da raposa é seu comportamento de jogo notável, que indica um alto grau de inteligência. De fato, a ligação entre irmãos é mais forte do que a relação entre pais e filhos, segundo Herzog. Essa interação social requer certo nível de comunicação e inteligência social.

Preguiças são preguiçosas

Contrário à crença popular, preguiças não são intrinsecamente preguiçosas. Embora se movam lentamente, elas alcançam uma velocidade média de oito a dez metros por minuto, o que corresponde a menos de um quilômetro por hora. Quando em terra, elas se movem ainda mais devagar. Interessantemente, o comportamento letárgico das preguiças é uma estratégia eficiente de economia de energia.

Como especialistas do Fundo Mundial para a Natureza (WWF) explicam, devido à sua dieta pobre em nutrientes, as preguiças dependem de consumir energia mínima. As preguiças geralmente beliscam folhas, ocasionalmente se deliciam com flores, frutas ou até mesmo pequenos animais. Seus movimentos lentos são uma necessidade, já que qualquer esforço desnecessário poderia levar à exaustão. O que parece preguiça para nós é simplesmente uma adaptação às suas necessidades dietéticas únicas.

Burros são teimosos

Não é certo rotular burros como teimosos. Em vez disso, sua cautela é mal interpretada como teimosia. Como um porta-voz do Museu de Pesquisa Zoológica Alexander Koenig (ZMFK) coloca, "Burros vêm de regiões rochosas e acidentadas onde um passo em falso poderia ser fatal." Como resultado, os burros param e pensam antes de prosseguir quando não conseguem avaliar adequadamente uma situação.

Ao contrário dos cavalos, os burros não são considerados animais de fuga, como afirmado pela PETA. Em vez disso, esses animais com cascos permanecem calmos e não respondem a dor, medo ou doença. Os burros tendem a ficar parados em dúvida, o que pode levar outros a descrevê-los como teimosos.

Abelhas são industriosas

Enquanto as abelhas podem ser consideradas industriosas, essa característica é principalmente aplicável às abelhas melíferas. Como explicado pela Associação Alemã de Apicultores, essa qualidade é principalmente atribuída à fêmea abelha melífera, ou abelha operária, durante seu papel como coletora. Feliz em coletar néctar e mel, assim como pólen, e realizar a tarefa vital de polinização, as abelhas melíferas são excepcionalmente diligentes.

Além disso, esses insetos sociais encorajam uns aos outros a participar de atividades de coleta, demonstrando comportamento de coleta comunitária. "As abelhas trabalham de forma notavelmente eficiente - há pouquíssimo tempo ocioso, e elas só trabalham quando beneficia o coletivo", observa a Associação de Apicultores.

Quando vistas coletivamente, uma colônia de abelhas apresenta notáveis habilidades de coleta. Em um estudo, cientistas descobriram que uma abelha individual saía para voos apenas quatro vezes por dia. No entanto, como colônia, as abelhas conseguiram coletar eficientemente néctar enquanto as abelhas individuais pareciam relativamente inativas.

Corvos são maus pais

Essa crença é infundada. Embora os corvos tenham uma reputação negativa como presságios e maus pais, seu comportamento é na verdade bem diferente. Na realidade, os filhotes de corvo raramente encontram a órfandade, já que eles formam pares monogâmicos. Os corvos são animais altamente inteligentes, como atestada por Herzog, que serve como especialista em vida selvagem. Esses pássaros exibem excepcional cuidado para com seus filhotes.

O estereótipo dos "pais de corvo" surge de uma antiga crença sobre o comportamento dos corvos. Sociedades antigas acreditavam que os corvos abandonariam seus filhotes ao empurrá-los para fora do ninho, dando origem à expressão "pais de corvo" e contribuindo para uma percepção negativa em várias culturas europeias. Na verdade, o oposto é o caso - os corvos exibem cuidado notável ao criar seus filhotes.

Desde 2015, pesquisas revelaram que porcos selvagens têm o hábito de lavar sua comida. Um grupo de arqueólogos testemunhou esses animais limpando meticulosamente sua comida antes do consumo no Zoológico de Basileia, na Suíça. Apesar de seus achados, os estudiosos não conseguiram decifrar se esse comportamento foi adquirido independentemente ou através de interações sociais.

