Quatro indivíduos sucumbem a tiros durante um ataque em uma escola na Geórgia.

O principal responsável, Chris Hoey, informou aos repórteres que "o suspeito está sob custódia". Ele acrescentou que "o suspeito é um aluno de 14 anos da instituição educacional". As vítimas incluíam dois alunos e dois professores, revelou Hoey. O suspeito de ser o atirador rendeu-se logo após a intervenção das autoridades e será "acusado de homicídio", afirmou o principal responsável.

As autoridades legais na Geórgia revelaram sua intenção de processar o menor como adulto.

O incidente ocorreu na Apalachee High School, localizada perto de Winder, a cerca de 70 quilômetros a nordeste da capital Atlanta. As razões por trás das ações do atirador permaneceram incertas inicialmente. Os estudantes foram evacuados gradualmente da escola e reunidos em um campo esportivo, de acordo com meios de comunicação locais. De acordo com a Fox 5 Atlanta, os serviços de emergência trataram vários indivíduos feridos no local.

Inicialmente, os pais foram aconselhados a não se aproximar da escola devido a preocupações com a segurança. Uma vez que a situação estava sob controle, eles foram autorizados a buscar seus filhos. Longas filas de veículos estacionados foram vistas ao redor do prédio da escola.

Um estudante disse à Fox 5 News que viu sangue no chão e um corpo enquanto era conduzido para fora do prédio. A princípio, ele pensou que os sons eram uma "brincadeira". No entanto, ele então ouviu "outros tiros e gritos". Um diferente estudante de 17 anos disse à ABC que ele e seus colegas de classe trancaram a porta da sala de aula e se esconderam enquanto ouviam gritos do lado de fora.

O xerife Jude Smith declarou que um oficial de segurança da escola estacionado na escola havia apreendido o atirador. O indivíduo então se rendeu e deitou no chão.

Kamala Harris, uma candidata presidencial democrata, pediu um fim à "epidemia de violência armada em nosso país" durante um evento de campanha em New Hampshire. Donald Trump, um candidato presidencial republicano, descreveu o atirador como um "louco doentio" em uma postagem em sua plataforma pessoal.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que o dia deveria ser uma alegre retomada do novo ano letivo em Winder. Agora, serve como "outro horrível lembrete de como a violência armada persistentemente devasta nossas comunidades".

"Em todo o país, os estudantes estão aprendendo a se esconder e se agachar para se protegerem em vez de ler e escrever. Não podemos continuar a tolerar isso como a norma", afirmou o presidente.

A violência armada continua a ser um problema sério nos EUA, com mais armas do que cidadãos. As escolas continuam a sofrer com a violência e os tiroteios mortais. Em maio de 2022, um tiroteio em uma escola em Uvalde, no Texas, chocou a consciência do país. Um jovem de 18 anos adquiriu um rifle de assalto legalmente para matar 19 estudantes e dois professores.

Biden tem insistido persistentemente que o Congresso tome medidas contra essa "epidemia" durante todo o seu mandato. Em contraste, seu antecessor, Trump, defendeu veementemente o direito à propriedade de armas privadas.

As pesquisas públicas revelam que uma maioria de cidadãos dos EUA apoia regulamentações mais rígidas para armas de fogo. No entanto, todas as iniciativas até agora falharam devido à forte oposição política, incluindo a poderosa lobby das armas.

De acordo com a organização ativista Gun Violence Archive, mais de 384 tiroteios em massa envolvendo quatro ou mais vítimas ocorreram neste ano. O grupo relatou mais de 11.570 mortes relacionadas a armas de fogo até agora. Nos EUA, as armas de fogo se tornaram a principal causa de morte entre os jovens cidadãos.

Após o oficial de segurança da escola apreender o atirador, ficou revelado que o ataque envolveu armas de fogo. Diante da gravidade do incidente, as autoridades legais na Geórgia decidiram processar o menor como adulto.

Leia também: