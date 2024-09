Qual é a razão por trás da alta incidência de infecções por micoplasma?

Microrganismos denominados micoplasmas, que são dependentes do hospedeiro, podem causar infecções pulmonares graves.

Estes patógenos, como o Mycoplasma pneumoniae, não são vírus, mas bactérias parasitárias. Como explica o biólogo Roger Dumke, chefe do laboratório de referência para micoplasmas no Instituto de Microbiologia e Virologia Médica do Hospital Universitário de Dresden, "os micoplasmas são altamente dependentes do hospedeiro, e isso é exclusivo dos seres humanos". Essas bactérias são distintas das outras devido à falta de paredes celulares, o que torna os antibióticos convencionais, como a penicilina, ineficazes para tratá-las. O Mycoplasma pneumoniae foi detectado pela primeira vez em 1938.

Nível de perigo da infecção

Enquanto as infecções por Mycoplasma pneumoniae são tipicamente leves, podem ser graves em alguns casos. O patógeno é comumente transmitido através da tosse e do espirro. Geralmente, a maioria das pessoas se recupera sem intervenção médica. De acordo com Dumke, indivíduos com sistemas imunológicos fortes costumam lidar bem com o patógeno. No entanto, alguns podem precisar de medicamentos especializados para se recuperar. "Há antibióticos eficazes para esse fim", diz o cientista. Estirpes resistentes são infrequentes na Alemanha.

Situação atual de infecção

"Estamos testemunhando um aumento significativo nos casos e, portanto, uma maior porcentagem de doenças graves", explica Dumke. "A tendência é inegável". Em comparação com os níveis pré-COVID-19, houve um aumento de dez a vinte vezes nas infecções.

O Dr. Frank Powitz, em sua prática de pneumologia em Munique, notou um aumento nas infecções pulmonares desde o verão, incluindo aquelas causadas por micoplasmas. No entanto, seu colega Dr. Norbert Mülleneisen, em Leverkusen, não observou um aumento nas pneumonias por Mycoplasma pneumoniae em sua prática.

Não foi realizada nenhuma investigação abrangente na Alemanha para determinar a prevalência das infecções por micoplasma. A obrigação de relatar a detecção do patógeno através de swabs nasais ou faríngeos ou testes de sangue existe apenas na Saxônia.

Até meados de setembro, cerca de 12.000 relatórios de infecção haviam sido feitos na Saxônia, de acordo com o Instituto Estadual de Saúde e Veterinária. Embora isso inclua várias espécies de micoplasma além do Mycoplasma pneumoniae, Dumke acredita que o patógeno pulmonar é principalmente responsável pelo aumento. Para fins de comparação, havia cerca de 2.000 relatórios de infecções por micoplasma neste momento em 2023, e cerca de 1.200 em 2019, antes da pandemia de COVID-19.

Razões para as infecções aumentadas

Dumke atribui essa tendência a um efeito de "pegue" pós-pandemia de COVID-19. Possíveis mudanças nos subtipos do patógeno poderiam contribuir para esse aumento.every few years, subtle changes to these subtypes have resulted in higher infection rates in the past. Following the easing of COVID-19 safety measures, these subtype shifts could be more pronounced this time and could potentially bypass the immune system of more people.

Adicionalmente, Dumke acredita que as pessoas tiveram uma exposição limitada ao patógeno devido às medidas de higiene relacionadas à pandemia. Como resultado, a resposta imune específica ao Mycoplasma pneumoniae na população alemã pode precisar ser reconstruída. "A onda vai acabar", diz Dumke. "Quando isso acontecerá ainda é incerto".

Sintomas

Os sintomas podem demorar entre uma e quatro semanas para aparecer após a exposição à bactéria, de acordo com a autoridade de saúde dos EUA, o CDC. Os sintomas mais comuns são semelhantes a um resfriado, incluindo tosse, fadiga, febre ou dor de garganta. Indivíduos mais jovens podem apresentar diarreia, vômitos ou chiado. Se complicações ocorrerem, podem se desenvolver ataques de asma ou infecções pulmonares graves.

A doença geralmente se desenvolve gradualmente, o que torna difícil de reconhecer imediatamente. Isso ocorre porque difere das infecções pulmonares típicas, que são comumente caracterizadas por febre alta, calafrios e tosse grave, enquanto as infecções pulmonares induzidas por micoplasma apresentam febre leve, tosse seca e falta de ar. De acordo com o médico de Munique Powitz, as infecções pulmonares causadas por micoplasma podem ser mais graves e prolongadas em comparação com aquelas causadas por outros patógenos.

Apesar de as infecções por Mycoplasma pneumoniae geralmente resultarem em sintomas leves, os antibióticos bacterianos, como a tetraciclina ou os macrolídeos, são essenciais para tratar casos graves, como mencionou Dumke. Infelizmente, algumas cepas de bactérias, como o Mycoplasma pneumoniae, são resistentes aos antibióticos comuns, como a penicilina, devido à sua estrutura única, especificamente à falta de paredes celulares.

