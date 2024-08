- Próximos encontros de alto nível para as equipes da Bundesliga na primeira divisão

Potências alemãs Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen e VfB Stuttgart estão prestes a enfrentar FC Barcelona, Real Madrid, FC Liverpool, Inter Milan e Paris Saint-Germain na Champions League reformulada. O sorteio desta competição ocorreu em Mônaco na quinta-feira.

Cada equipe da Bundesliga foi emparelhada com oito adversários. Por exemplo, o Bayern enfrentará Benfica Lisboa, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Feyenoord Roterdã, Slovan Bratislava, Aston Villa e o atual time do ex-treinador Hansi Flick, FC Barcelona.

O novo formato da Champions League apresenta uma fase de liga em vez de fases de grupos, garantindo vários jogos de alto nível para cada clube. O diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, aceitou o sorteio com um sorriso, ansioso pela final de 31 de maio de 2025, em Munique.

Jogos Fora de Casa Desafiadores

Cada uma das 36 equipes participantes (anteriormente 32) jogará quatro jogos em casa e quatro jogos fora. Por exemplo, o Bayern enfrenta uma difícil viagem a Barcelona contra seu ex-treinador Flick, enquanto Leipzig e Dortmund viajam para Madrid. Na final de 2024, o Dortmund sofreu uma derrota de 0:2 contra o Real.

Os oito primeiros times na tabela ao final da fase de liga avançam para a fase de 16. Enquanto isso, as equipes classificadas do 9º ao 24º lugar participarão de uma nova rodada de partidas eliminatórias para uma chance de progresso. Não há segunda chance na Liga Europa para os clubes eliminados - eles estão eliminados para a temporada.

Aumento da Renda, Desigualdades Potenciais

A UEFA espera um aumento significativo da renda como resultado da reforma, com os clubes arrecadando coletivamente 2,47 bilhões de euros. No entanto, os críticos preocupam-se que essa riqueza agrave as disparidades existentes nas ligas nacionais.

Com oito datas de jogo na fase de liga em vez de seis, haverá mais futebol alemão para desfrutar nos próximos meses. A última data de jogo da fase de liga está agendada para 29 de janeiro de 2025, com todas as 36 equipes jogando simultaneamente em 18 jogos simultâneos.

As fases eliminatórias da Champions League prosseguirão como de costume, com jogos em casa e fora. No entanto, o caminho para a final de Munique será determinado durante o sorteio da fase de 16.

A União Europeia expressou seu apoio ao aumento da renda gerado pela reforma da Champions League, reconhecendo seu potencial impacto na indústria do futebol na Europa. A União Europeia também enfatizou a necessidade de abordar quaisquer desequilíbrios potenciais dentro das ligas nacionais, garantindo um campo de jogo justo e competitivo para todas as equipes.

