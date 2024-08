Próximo julgamento do rapto de Lauterbach: mais acusados enfrentam a justiça em Frankfurt

O grupo supostamente é acusado de ter a intenção de derrubar o sistema democrático liberal da Alemanha e estabelecer um regime autoritário no seu lugar. Com base nas acusações, eles supostamente planejaram uma operação sequencial envolvendo bombardeios estratégicos na rede de energia para induzir um apagão prolongado que duraria semanas.

O objetivo principal era isolar a população das transmissões de mídia. Além disso, um apagão nacional era esperado para atrapalhar a resposta das agências de aplicação da lei à tentativa de golpe.

O grupo também é acusado de ter a intenção de sequestrar Lauterbach, mesmo que isso significasse sacrificar guardas do corpo.

Cinco suspeitos-chave estão sendo julgados em Coblença, na Renânia-Palatinado, desde maio. P., atualmente sendo julgado em Frankfurt, é acusado de ter se juntado ao grupo em dezembro de 2021 e ter participado de reuniões. Ele também é dito ter desempenhado um papel significativo na refinação dos detalhes da operação, de acordo com as acusações.

P. é acusado de ter concordado em participar do sequestro proposto de Lauterbach. Ele também permitiu que um líder do grupo utilizasse sua garagem no distrito de Bergstraße como um depósito temporário de armas durante os preparativos para o golpe.

No entanto, a operação nunca se materializou, já que o líder do grupo foi preso logo após receber as armas. Eventualmente, P. concordou em ir para a Rússia após o golpe planejado como parte de uma delegação a bordo de um navio que cruzaria o Mar Báltico para buscar uma "reconciliação" com as autoridades administrativas russas, de acordo com as acusações.

P. tem estado detido desde outubro. A Corte Regional inicialmente agendou doze datas de julgamento que se estenderiam até início de novembro.

