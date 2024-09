Próxima viagem ao Oriente Médio: Baerbock visita Arábia Saudita, Jordânia e Israel

Em Amã, a capital jordaniana, a Ministra Alemã de Relações Exteriores, Annalena Baerbock, está programada para se encontrar com seu colega jordaniano, o Ministro das Relações Exteriores Ayman Safadi, de acordo com o anúncio do ministério. Após essa reunião na quinta-feira, Baerbock viajará para Israel na sexta-feira, onde participará de discussões com o Ministro das Relações Exteriores Israel Katz e o Ministro da Defesa Joav Gallant. Gallant está defendendo um acordo de cessar-fogo, criticando a abordagem do Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu, que afirmou sua posição inabalável contra negociações com o radical islâmico Hamas.

As conversas com Katz e Gallant girarão em torno de iniciativas para um cessar-fogo humanitário imediato e crucial, com o objetivo de libertar reféns e enviar ajuda urgente ao povo de Gaza, de acordo com a declaração de Deschauer. Baerbock também deve se encontrar novamente com familiares de reféns capturados pelo Hamas e por outros grupos palestinos radicais.

Além disso, Baerbock está programada para participar de conversas com representantes palestinos em Ramala, na Cisjordânia ocupada por Israel, e com o primeiro-ministro local Mohammed Mustafa. O foco dessas conversas é aparentemente prevenir qualquer nova escalada de violência na Cisjordânia.

Baerbock visitou Israel oito vezes desde o início do conflito em Gaza e discutiu a desescalada em várias viagens pela região do Oriente Médio, incluindo vários países, desde 7 de outubro. Sua visita iminente à zona de crise ocorre apesar de alertas sobre novas provocações.

Em 7 de outubro, operativos do Hamas realizaram um grande ataque a vários locais no sul de Israel, de acordo com relatórios israelenses, resultando na morte de 1.205 pessoas e na captura de 251 reféns na Faixa de Gaza. Onze meses depois, 97 reféns ainda são mantidos pelo Hamas e por outros grupos palestinos radicais, com 33 deles presumivelmente mortos.

Israel retaliou ao ataque do Hamas com operações militares significativas na Faixa de Gaza. De acordo com relatórios não confirmados do Hamas, mais de 40.800 pessoas supostamente morreram desde então.

As reuniões de Baerbock em Gaza incluirão não apenas discussões com representantes palestinos, mas também com famílias afetadas pelo conflito com outros grupos palestinos radicais, como o Hamas. Em seus esforços para alcançar um cessar-fogo humanitário, Baerbock busca abordar a situação dos mais de 97 reféns ainda em cativeiro, incluindo os 33 presumivelmente mortos.

Leia também: