Próxima audiência do clérigo de Bremer sobre acusações de sedição: resistência contra a imposição de multas

Por algum tempo, esta situação tem causado agitação nos tribunais de Bremen. Em 2019, o líder de uma igreja auto-proclamada "coladora de bíblias" em Bremen fez comentários depreciativos sobre homossexualidade e homossexuais durante um workshop chamado de casamento. Ele os chamou de "formas degradadas da sociedade" e "criminosos". Uma gravação disso foi compartilhada online, resultando em acusações sendo apresentadas contra ele pelo escritório do procurador-geral de Bremen.

Em 2021, o Tribunal Local de Bremen o considerou culpado de incitação ao ódio e lhe aplicou uma multa de 8.100 euros. No entanto, o Tribunal Regional de Bremen anulou essa decisão em 2022, declarando-o inocente, citando orientações do Tribunal Constitucional Federal. Em seguida, o Tribunal Regional Superior de Bremen anulou essa decisão no ano passado, enviando o caso de volta ao Tribunal Regional. O julgamento, que havia sido marcado para começar na quarta-feira, terminou no primeiro dia com um acordo.

O acordo é vinculativo, desde que o homem pague a multa dentro de seis meses. Relata-se que uma desculpa pública do réu fez parte do acordo. O tempo decorrido desde o incidente e a natureza prolongada dos procedimentos também foram considerados. O futuro incerto também foi levado em conta.

Este assunto tem sido uma preocupação prolongada para a Igreja Protestante em Bremen. O pastor é uma figura conhecida que representa uma interpretação muito fundamentalista da fé em todo o país. Sua congregação fica abertamente ao seu lado. Em 2020, a igreja iniciou uma ação disciplinar e suspendeu-o temporariamente de suas funções. No entanto, devido a considerações legais, chegou-se a um acordo em 2021, permitindo que ele continuasse suas atividades.

A ação disciplinar da igreja contra o pastor em 2020 foi em parte devido aos seus comentários depreciativos sobre a homossexualidade em 2019. Apesar de ter enfrentado acusações e julgamentos, as opiniões do pastor sobre a homossexualidade como "formas degradadas da sociedade" e "criminosos" ainda são um assunto de debate entre seus seguidores e críticos.

