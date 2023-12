Proibição da raça de cães XL Bully em Inglaterra e no País de Gales entra em vigor no domingo

A raça foi adicionada em setembro à lista de cães proibidos em Inglaterra e no País de Gales ao abrigo do Dangerous Dogs Act 1991.

De acordo com o sítio Web do governo britânico, a partir de 31 de dezembro será ilegal vender, abandonar ou deixar vaguear, doar e procriar um cão da raça XL Bully, bem como ter um XL Bully em público sem trela e açaime.

De acordo com a nova lei, os proprietários terão até 1 de fevereiro para os registar, uma vez que será considerado crime possuir um cão desta raça em Inglaterra e no País de Gales sem um certificado de isenção.

A decisão não se aplica à Escócia e à Irlanda do Norte, com os meios de comunicação social locais dos dois países constituintes a registarem um aumento do número de cães desta raça resgatados de Inglaterra e do País de Gales.

De acordo com as directrizes publicadas pelo Governo do Reino Unido este mês, o tipo de raça XL Bully é uma variante do tipo de raça American Bully, que foi "desenvolvido através do cruzamento de várias raças de touros, incluindo o American Pit Bull Terrier".

"O tipo de raça XL Bully é tipicamente maior (tanto em termos de altura como de forma do corpo) e mais musculado do que outros tipos de variantes da raça Bully, como o 'Micro', o 'Pocket', o 'Standard' e o 'Classic'", lê-se na orientação do governo britânico.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, comprometeu-se a proibir a raça depois de um homem ter morrido após ter sido atacado por dois cães da raça XL Bully em setembro. Numa entrevista televisiva, Sunak classificou a raça como "um perigo para as comunidades", acrescentando que "é correto tomarmos medidas urgentes para impedir estes ataques e proteger o público".

Muitos proprietários e defensores do bem-estar dos animais defenderam a raça, sublinhando a importância de um bom treino, enquanto os críticos afirmam que foram criados especificamente para serem altamente agressivos e que mesmo a posse responsável não é suficiente para evitar ataques em certas ocasiões.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com