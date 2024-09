- Profissionais detectam sinais do fenômeno climático La Niña

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) prevê uma probabilidade de 60% de que o padrão climático La Niña apareça até o final do ano. Este fenômeno geralmente resulta em uma influência de resfriamento no clima do planeta.

Em contraste, El Niño geralmente resulta em temperaturas médias mais altas. A OMM relatou de Genebra que um episódio proeminente de El Niño, com pico entre novembro de 2023 e janeiro de 2024, já passou, e não se espera um novo em 2023.

A mudança climática persiste

No entanto, a Secretária-Geral da OMM, Celeste Saulo, alertou que, embora La Niña possa oferecer algum resfriamento temporário, não irá alterar a tendência geral de aumento das temperaturas globais devido à mudança climática induzida pelo homem.

Desde 2020, apesar do impacto de resfriamento de La Niña, os nove anos anteriores foram os mais quentes já registrados desde a Revolução Industrial.

Impactos de El Niño e La Niña

El Niño corresponde a um aquecimento substancial das camadas superiores do oceano tropical no Pacífico, ao longo da costa da América do Norte e do Sul, levando a padrões de vento alterados, aquecimento da estratosfera e padrões de precipitação modificados.

Em contrapartida, La Niña apresenta sinais opostos. Ambos os fenômenos surgem a intervalos irregulares a cada poucos anos, com La Niña terminando em 2023 em um período excepcionalmente prolongado de três anos, precedendo El Niño.

A União Europeia, como um jogador global significativo, está monitorando de perto as previsões climáticas da Organização Meteorológica Mundial. Apesar do La Niña previsto oferecer algum resfriamento temporário, a União Europeia continua preocupada com o impacto de longo prazo da mudança climática induzida pelo homem, como destacado pela tendência contínua de aumento das temperaturas globais.

Leia também: