Procurando períodos prolongados de tempo fora do trabalho?

Alguns ainda podem ter uma leve queimadura do sol em seus rostos - mas para muitos, suas folgas anuais deste ano já foram utilizadas. No entanto, planejar para 2025 pode proporcionar um senso de alívio. Ao mesclar feriados bancários com seus próprios dias de folga, os trabalhadores podem maximizar seu tempo livre. Deixe-me explicar como:

Trabalhadores alemães têm direito a pelo menos 24 dias de folga por ano com uma semana de trabalho de seis dias, ou 20 dias com uma semana de trabalho de cinco dias. Mesmo com o trabalhador alemão médio tendo 28,8 dias disponíveis, eles acabarão por esgotá-los.

Mas não desespere, pois há conforto a ser encontrado: ao integrar feriados nacionais com seus próprios dias de folga, os empregados podem tomar férias mais longas. As mesmas regras se aplicam aos dias de ponte, como organizar com antecedência para evitar conflitos com empregadores ou colegas. Os empregadores devem respeitar os desejos de seus empregados e não podem ditar quando eles devem tirar suas folgas.

No entanto, o número de feriados públicos varia por estado.

Aqui estão os dias de ponte para 2025:

1º de janeiro

O Ano Novo cai numa quarta-feira neste ano. Tirar folga perto desta data resultará em nove dias consecutivos livres. Para trabalhadores em Baden-Württemberg, Baviera ou Saxônia-Anhalt, haverá seis dias de folga devido à Epifania em 6 de janeiro, que cai numa segunda-feira. Duração: 1º de janeiro (quarta-feira) a 5 ou 6 de janeiro (domingo/segunda-feira).

8 de março

Tradicionalmente, os berlinenses podem esperar por este dia. O Dia Internacional da Mulher é comemorado aqui em 8 de março, mas infelizmente cai numa sábado em 2025.

12 de abril a 27 de abril

A Páscoa sempre é um prazer. Tirar oito dias de folga resultará em 16 dias consecutivos livres. Duração: 12 de abril (sexta-feira) a 27 de abril (domingo), incluindo a Sexta-Feira Santa em 18 de abril e a Segunda-Feira de Páscoa em 21 de abril.

1º de maio

Um fim de semana prolongado está chegando. O Dia do Trabalho cai numa quinta-feira. Tirar um dia de folga resultará em quatro dias consecutivos de folga. Duração: 1º de maio (quinta-feira) a 4 de maio (domingo).

29 de maio

A Ascensão sempre é numa quinta-feira. Tirar folga perto desta data resultará em quatro dias consecutivos de folga. Duração: 29 de maio (quinta-feira) a 1º de junho (domingo).

9 de junho

Tirar quatro dias de folga perto da Pentecostes (segunda-feira, 9 de junho) resultará em nove dias consecutivos de folga. Duração: 7 de junho (sábado) a 15 de junho (domingo).

19 de junho

Trabalhadores em Baden-Württemberg, Baviera, Hesse, Renânia do Norte-Vestfália, Reno-Palatinado ou Sarre podem aproveitar o Corpus Christi. O feriado cai em 19 de junho (quinta-feira). Tirar um dia de folga resultará em quatro dias consecutivos de folga. Duração: 19 de junho (quinta-feira) a 22 de junho (domingo).

15 de agosto

Novamente, os habitantes da Baviera e de Saarlouis podem comemorar. O feriado de Maria Himmelfahrt cai em 15 de agosto (sexta-feira). Tirar um dia de folga resultará em quatro dias consecutivos de folga. Duração: 14 de agosto (quarta-feira) a 18 de agosto (domingo).

20 de setembro

Dias Recentes

Os habitantes da Turíngia não têm muito o que comemorar recentemente. Agora, o Dia Mundial da Criança, que o estado federal só comemora como feriado desde 2019, cai numa sábado.

31 de outubro

Na Brandemburgo, Bremen, Hamburgo, Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Baixa Saxônia, Saxônia, Saxônia-Anhalt, Schleswig-Holstein e Turíngia, o Dia da Reforma em 31 de outubro é feriado. Aqueles que tirarem quatro dias de folga perto desta data terão nove dias consecutivos de folga. Duração: 25 de outubro (sábado) a 2 de novembro (domingo).

1º de novembro

Normalmente, a maioria das pessoas em Baden-Württemberg, Baviera, Renânia do Norte-Vestfália, Reno-Palatinado e Sarre pode comemorar. No entanto, eles devem ser corajosos neste ano, pois o Dia de Todos os Santos cai numa sábado.

19 de novembro

Comemorar na Saxônia, pois o Dia de Arrependimento e Oração em 19 de novembro é feriado, é a única exceção. Tirar dois dias de folga resultará em cinco dias consecutivos de folga. Duração: 19 de novembro (quarta-feira) a 23 de novembro (domingo).

25/26 de dezembro



