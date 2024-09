Previsão de mortes em massa devido à crescente resistência a antibióticos

Antibióticos são um tratamento comum para diversas infecções, mas seu uso excessivo e inadequado leva a um problema crescente de resistência a antibióticos. Essa situação facilita a ação de germes prejudiciais em indivíduos, podendo resultar em milhões de mortes globalmente até 2050. De acordo com pesquisas, germes resistentes a antibióticos poderiam ser responsáveis por mais de 169 milhões de mortes, com uma estimativa de 39 milhões de mortes devido a essas infecções resistentes até 2050.

O principal fator contribuinte para esse aumento da resistência é o uso excessivo e inadequado de antibióticos tanto na medicina humana quanto veterinária. Cada aplicação pode fomentar o crescimento de bactérias resistentes a antibióticos, dando-lhes uma vantagem de sobrevivência. Prever tendências futuras é vital para implementar medidas de contra-medidas salvadoras de vidas, afirmou Mohsen Naghavi, da Universidade de Washington, autor principal do estudo.

A equipe realizou uma análise de dados extensiva, reunindo 520 milhões de conjuntos de dados para mapear a evolução da resistência a antibióticos entre 1990 e 2021. Com base nesses achados, eles projetaram tendências futuras, que foram posteriormente publicadas em "The Lancet".

O modelo também propôs uma trajetória positiva: um melhor tratamento para infecções graves e melhor acesso a antibióticos poderiam evitar 92 milhões de mortes entre 2025 e 2050.

A magnitude do problema de resistência pode ser desafiadora de quantificar, já que muitas vezes se entrelaça com outras causas, como tratamentos contra o câncer. Pesquisadores utilizaram diversas fontes de dados, incluindo dados de alta de hospitais, dados de causa de morte, pesquisas de uso de antibióticos e muito mais, para analisar a prevalência de resistências e desenvolver um modelo global.

Entre 1990 e 2021, aproximadamente um milhão de pessoas morreu anualmente em todo o mundo devido à resistência a antibióticos, com um leve aumento de 1,06 milhão em 1990 para 1,14 milhão em 2021. Considerando o crescimento populacional, a taxa de mortalidade por 100.000 indivíduos diminuiu de 19,8 (1990) para 14,5 (2021).

A tendência demográfica mostra um contraste marcante entre os grupos etários: enquanto o número de mortes relacionadas à resistência em crianças com menos de cinco anos diminuiu pela metade, o número em indivíduos com 70 anos ou mais aumentou em 80%.

No que diz respeito a crianças pequenas, os pesquisadores atribuem a redução à diminuição de medicamentos resistentes à Streptococcus pneumoniae e patógenos transmitidos por contato fecal-oral, atribuída a campanhas de vacinação e melhores condições de higiene. O aumento de casos entre os idosos pode ser ligado à eficácia reduzida ou intolerância a vacinas e drogas em idosos, bem como à maior prevalência de doenças subjacentes.

À medida que a população com 64 anos ou mais é projetada para aumentar significativamente nos próximos anos, o número de mortes anuais devido à resistência também é esperado para aumentar, de acordo com o modelo: de 1,14 milhão (2021) para 1,91 milhão (2050). O número de mortes envolvendo organismes multirresistentes poderia aumentar de 4,71 milhões para 8,22 milhões.

Para evitar esse cenário sombrio, os pesquisadores enfatizam a necessidade de novas estratégias para minimizar o risco de infecções graves por meio de vacinas, drogas novas, melhor assistência médica, acesso aprimorado a antibióticos existentes e diretrizes para uso eficaz. A crise de antibióticos não está confinada a países de baixa ou média renda; regiões como os EUA e o Canadá também testemunharam um aumento significativo de mortes relacionadas à resistência a antibióticos entre 1990 e 2021.

Até 2050, as taxas de aumento mais drásticas são previstas na Ásia Meridional (incluindo a Índia), na América Latina e no Caribe. "Esses dados devem impulsionar investimentos e ações direcionadas para combater o desafio crescente da resistência antimicrobiana em todas as regiões", alertou Samuel Kariuki, do Instituto de Pesquisa Médica do Quênia, que não esteve envolvido no estudo.

