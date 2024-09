Previsão de custos de aquecimento mais baixos no inverno desta estação

É com pesar que chegamos ao fim do verão e precisamos nos preparar para os meses mais frios à frente. Em breve, muitas famílias estarão ligando novamente seus sistemas de aquecimento. No entanto, há uma luz no fim do túnel: segundo a análise da Verivox, os custos de aquecimento deste ano provavelmente serão mais baixos do que nos anos recentes devido à significativa queda nos preços do gás e do óleo.

Para ser mais específico, o preço médio do gás natural caiu cerca de 6% em comparação ao ano passado, enquanto os custos do óleo de aquecimento diminuíram impressionantes 23%. Isso se traduz em um preço médio de gás de 12,14 centavos por quilowatt-hora (kWh) na Alemanha durante setembro de 2023, em comparação com o preço médio atual de 11,41 centavos/kWh.

Os preços do gás também sofreram uma queda significativa durante a temporada de aquecimento anterior, voltando a níveis mais acessíveis após atingir recordes em 2022. A queda nos preços do gás é atribuída às flutuações nos mercados à vista. Por exemplo, um megawatt-hora (MWh) de gás natural estava sendo vendido por entre 50 e 55 euros em uma bolsa de valores holandesa há um ano, mas agora flutua entre 35 e 40 euros por MWh.

Confira diferentes tarifas de gás, encha seu tanque de óleo

O custo do gás para famílias individuais pode variar muito dependendo de sua tarifa específica. Há uma grande lacuna de preços entre diferentes grupos de tarifas. Por exemplo, o preço médio de gás na tarifa de suprimento básico dos fornecedores locais caiu de 15,15 centavos/kWh em setembro de 2023 para 14,2 centavos/kWh em setembro de 2024. Enquanto isso, a oferta mais barata para novos clientes também caiu de 8,88 centavos/kWh para 8,75 centavos/kWh, ainda representando uma economia significativa em relação aos custos de suprimento básico.

Os clientes de óleo também podem esperar contas de aquecimento mais baixas neste ano. O preço médio do óleo de aquecimento leve em setembro de 2023 foi de aproximadamente 119 euros por hectolitro, mas caiu para cerca de 92 euros. Isso equivale a uma redução de 23% no preço. Thorsten Storck, especialista em energia da Verivox, aconselha que agora pode ser uma boa hora para os clientes de óleo encherem seus tanques, dada a crescente taxa de CO2.

A partir de 1º de janeiro de 2025, o preço de uma tonelada de dióxido de carbono aumentará de 10 para 55 euros. O preço do CO2 por litro de óleo de aquecimento leve então será de cerca de 17 centavos. Em comparação com 2024, os custos adicionais para uma casa unifamiliar com um consumo anual de 2000 litros de óleo de aquecimento aumentarão de 287 euros para 350 euros por ano. Para casas que consomem 20.000 quilowatt-horas de gás, os custos adicionais aumentarão de 194 euros para 237 euros por ano. No final, os fornecedores têm a liberdade de repassar esses preços mais altos de CO2 aos seus clientes.

