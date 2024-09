Prevê-se um grande trânsito e congestionamento nas rodovias durante o fim de semana, de acordo com as previsões da ADAC.

O trânsito do horário de pico está se tornando cada vez mais um problema neste país, resultando em mais engarrafamentos. Um dos principais fatores contribuintes para esses congestionamentos é o grande número de projetos de construção, segundo a avaliação da ADAC. Muitas rodovias em todo o país estão sendo afetadas. Além disso, a proibição de caminhões durante o verão, em vigor desde setembro, não foi aplicada neste ano.

As principais rotas em países vizinhos também estão registrando alto trânsito, especialmente na Áustria, onde as férias escolares estão chegando ao fim em seis estados. Turistas austríacos devem ficar atentos ao fato de que o túnel de Arlberg está interditado até novembro. A popular rota de férias através do passo de Reschen está fechada às segundas-feiras, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras, das 8h às 18h.

De acordo com as informações disponíveis, um dos principais links de transporte que conectam a França e a Itália, o túnel do Monte Branco, também está fechado. Os viajantes também devem esperar verificações de fronteira aumentadas, especialmente nas fronteiras com a Áustria, mas também nas fronteiras com a Polônia, República Tcheca, Suíça e França.

O aumento do trânsito na Áustria durante as férias escolares resultou em um grande volume de trânsito de retorno, causando atrasos no túnel de Arlberg. Apesar da proibição de caminhões durante o verão ter sido ignorada neste ano, o trânsito de retorno de vários países europeus está contribuindo para o congestionamento contínuo nas rodovias principais.

