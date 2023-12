Major-general dos Peshmerga Sirwan Barzani

Porque é que os EUA devem permanecer no Iraque

O ISIS continua a ser uma grande ameaça à segurança global, presente em vários continentes, com terroristas endurecidos prontos a atacar. Como vimos no Afeganistão, a batalha contra o extremismo islâmico não é linear. Não haverá um armistício normal nem conversações de paz. Trata-se de uma guerra longa. Nos últimos anos, a luta contra o ISIS passou de um grupo terrorista com o chamado califado, que controla cidades e vastas áreas do Iraque e da Síria, para a luta contra uma insurreição em esconderijos remotos.

No mês passado, o Presidente Joe Biden anunciou que os EUA concluirão a sua missão de combate no Iraque até ao final do ano. Mas sem forças americanas no terreno, em posição de ajudar no combate se necessário, a ameaça do ISIS crescerá exponencialmente - não apenas neste país, mas potencialmente em todo o mundo.

O extremismo islâmico é um movimento global ligado a uma ideologia político-religiosa transnacional. A ameaça que grupos extremistas como o ISIS ainda representam não começou com o 11 de setembro e não terminará se os Estados Unidos e os aliados ocidentais abandonarem subitamente o Iraque, como fizeram no Afeganistão. Em resposta às perdas territoriais no Médio Oriente, o ISIS, juntamente com a Al Qaeda, começou a investir tempo e energia em África, particularmente no Sahel. Mas apesar dos esforços do ISIS para alargar o seu alcance, podemos esperar que o Médio Oriente continue a ser uma prioridade para o grupo, dada a sua importância histórica e o seu significado na sua propaganda.

O ISIS já está a regressar com uma vingança na região. As nossas forças acreditam que há mais de 7.000 combatentes do Estado Islâmico no Iraque que conseguiram escapar à captura. Cada um destes veteranos odiosos tem o potencial de radicalizar muitos mais à distância, dado o alcance do recrutamento em linha, e podem fazê-lo através dos seus telefones ou da Internet, pelo que a distância não nos torna seguros contra eles.

Durante a pandemia, o ISIS reorganizou-se e, desde então, tem orquestrado ataques terroristas cada vez mais frequentes no Iraque contra civis, militares e serviços de segurança. Os ataques em Viena e Dresden no ano passado mostraram que o grupo ainda tem a capacidade de inspirar e iniciar actos de terror implacável no estrangeiro. Grupos afiliados lançaram ataques no ano passado na Nigéria, no Níger, nas Filipinas e noutros países; jihadistas solitários que aderem a uma ideologia semelhante mataram cidadãos inocentes em Nice e noutros locais.

O Presidente Biden sabe que os EUA têm aliados na região que desejam que as forças americanas permaneçam. Lutaremos para proteger a nossa pátria e faremos o que for preciso. Mas deixar a luta contra o ISIS nas mãos das forças locais continua a ser um grande risco. Em 2014, os Peshmerga tiveram de assumir a operação em Kirkuk para proteger os campos de petróleo depois de o exército iraquiano não ter conseguido conter o ISIS na zona.

É vital que a administração Biden continue a política americana de apoio às operações dos Peshmerga para derrotar o ISIS. O Presidente Biden conhece a importância da estabilidade regional - enquanto vice-presidente durante a administração Obama, visitou o Iraque e fê-lo muitas vezes ao longo da sua carreira. Biden esteve profundamente envolvido nas operações militares iniciais dos EUA contra o ISIS.

Quando o então presidente Donald Trump anunciou a sua intenção de retirar abruptamente as forças norte-americanas da Síria em 2019, Biden argumentou que isso deixaria os aliados curdos sírios vulneráveis e que os EUA enfrentariam uma maior ameaça de ataques do ISIS. O conflito pode ter mudado desde então, mas a recente declaração do Presidente Biden de que "a América está de volta" soa a falso para alguns dos que estão no terreno a combater o ISIS no Curdistão iraquiano, que vêem a América a virar as costas aos seus aliados em Erbil.

Precisamos de mais apoio para suprimir o ISIS, não menos. Como um importante aliado ocidental, os Peshmerga estiveram no centro dos esforços da coligação liderada pelos EUA para derrotar o grupo terrorista quando estavam no auge da sua força, repelindo ataques perto da capital curda iraquiana de Erbil e derrotando o ISIS na batalha de Mosul, ao lado das forças governamentais iraquianas.

Numa altura em que os EUA se preparam para terminar a sua missão de combate no Iraque, a ameaça na nossa região está a aumentar. A montanha de Qarachogh, no Curdistão iraquiano, tornou-se um refúgio seguro para os combatentes do ISIS, enquanto a região de Makhmour também está a assistir a um ressurgimento da força do ISIS.

Não podemos permitir que os jihadistas tenham espaço para se reagruparem em Estados falhados ou em regiões sem lei. O mundo está a acompanhar de perto o regresso dos Talibãs ao Afeganistão e teme que estes permitam que a Al Qaeda volte a utilizar o seu território como base de operações. No Iraque, os EUA e os seus aliados têm de assegurar que o Iraque continue a ser um ambiente hostil para o ISIS.

Há duas coisas que o Presidente deve fazer para ajudar.

O Presidente Biden deve comprometer-se a manter uma presença dos EUA na Síria e no Iraque. As tropas dos EUA podem fornecer mão de obra essencial, conhecimentos técnicos e capacidades para ajudar os Peshmerga e outras forças da coligação a garantir que a região está livre da ameaça do ISIS. Oferecer esse apoio seria também um sinal do empenhamento do Presidente em erradicar os grupos terroristas islâmicos e contribuiria de alguma forma para retificar a retirada do Presidente Trump da América como uma força do bem na cena mundial.

Para os EUA, haveria riscos. As milícias xiitas apoiadas pelo Irão já atacaram as forças americanas no Iraque, por exemplo. Mas como o ISIS representa uma séria ameaça para a região e para o mundo, creio que vale a pena prosseguir esta missão.

Os EUA devem também aumentar a assistência militar, os veículos e o equipamento fornecidos aos Peshmerga. Essa assistência tem sido crucial para permitir que os Peshmerga continuem efetivamente o seu trabalho de erradicação do ISIS no Curdistão iraquiano, e só com uma parceria e um apoio contínuos dos EUA é que as forças curdas estarão na posição mais forte para derrotar o ISIS.

Os EUA e os curdos há muito que são parceiros na luta contra o terror e o despotismo. O ISIS continua a ser uma séria ameaça à estabilidade no Médio Oriente e à segurança do Ocidente. A sua projeção ideológica global através da propaganda será reforçada por uma presença no Médio Oriente em terras com significado religioso.

Não só para a segurança do Curdistão iraquiano, mas também para a segurança da América e do mundo, o Presidente Biden deve estar ao lado dos curdos para garantir que os militantes do ISIS não tenham espaço para aumentar as suas ambições e matar mais civis inocentes.

Fonte: edition.cnn.com