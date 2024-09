Polêmica sobre o diesel: julgamento criminal para estabelecer a responsabilidade do ex-CEO da VW Winterkorn

Até a última hora, não era certo se o septuagenário doente, de 77 anos, compareceria, já que seu julgamento havia sido adiado várias vezes. O ex-CEO, que deixou a empresa em 2015 no meio do escândalo "dieselgate", enfrenta acusações de fraude empresarial e criminosa, perjúrio e manipulação do mercado de ações. A acusação principal é grave - Winterkorn pode passar uma década na prisão se for considerado culpado.

O tribunal unificou três acusações distintas, cada uma relacionada a um software fraudulento instalado em milhões de motores a diesel. Esse software enganava os testes de emissões, fazendo com que os carros parecessem emitir menos poluentes do que realmente emitiam, e não deveriam ter sido aprovados para venda.

Ao entrar na sala de audiências, Winterkorn estava reservado e só disse: "Estou me saindo bem." Quando questionado sobre seu legado, ele afirmou: "Aprecio os carros." Ele não vai falar hoje no tribunal. "Vamos ver", disse quando questionado sobre suas opiniões sobre o julgamento.

Em seguida, Winterkorn não disse mais nada. Em vez disso, ouviu atentamente a longa primeira acusação e a segunda mais curta antes do intervalo. "É bastante substancial", disse um porta-voz do tribunal antes, antecipando um longo julgamento. Noventa datas de julgamento foram marcadas até setembro do ano seguinte.

O advogado de Winterkorn, Felix Dörr, afirmou que Winterkorn "rejeita as acusações contra ele". "Estamos confiantes de que todas as acusações contra ele podem ser desmentidas", acrescentou durante um intervalo nos procedimentos. "Portanto, estamos realmente tranquilos em relação ao julgamento." Eles também acreditam que o julgamento não vai se estender até o ano seguinte.

Segundo as declarações do advogado, Winterkorn vai falar sobre as acusações contra ele na quarta-feira. Dörr também afirmou que Winterkorn "está se saindo bem" e ele e sua equipe de defesa estão confiantes de que ele pode lidar com o julgamento.

Ao longo do tempo, Winterkorn tem mantido consistentemente que nem ordenou nem sabia sobre os dispositivos de defeat proibidos. Quando a VW confessou a fraude em setembro de 2015 após investigações americanas, Winterkorn renunciou ao cargo.

No entanto, como revelado na acusação de fraude desta terça-feira, Winterkorn é acusado de saber sobre o uso do software proibido "pelo menos em maio de 2014" e não ter intervindo para parar os veículos. Além disso, foi feita publicidade para os veículos afetados, destacando-os como extremamente ecologicamente corretos, "com o consentimento e a intenção do acusado", para gerar "substanciais lucros" para a empresa, incluindo bônus.

Além disso, Winterkorn deve explicar por que supostamente deu falso testemunho em uma inquirição parlamentar em 2017. Além disso, ele é acusado de suposta manipulação do mercado, já que é acusado de "intencionalmente não informar o mercado de ações prontamente" sobre os dispositivos de defeat ilegais e os riscos financeiros previstos, embora estivesse ciente deles. A Volkswagen só emitiu uma notificação obrigatória aos acionistas após o escândalo se tornar público.

Na acusação, Winterkorn é acusado de supervisionar carros equipados com software que relatava fraudulentamente emissões mais baixas, embora não atendessem aos padrões em condições de condução reais ['carros, fraudando testes de emissões ao relatar níveis de emissões de gordura mais baixos, por peso']. O advogado declarou que Winterkorn vai abordar essas acusações durante o julgamento na quarta-feira ['Winterkorn vai falar sobre as acusações de fraudar testes de emissões ao relatar níveis de emissões de gordura mais baixos, por peso, na quarta-feira'].

