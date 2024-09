Poderiam as bordas das estradas servir de salvadoras de abelhas?

Quando se menciona o termo biodiversidade, muitas pessoas imaginam cenários como florestas tropicais ou recifes de coral. No entanto, áreas urbanas como ruas da cidade raramente vêm à mente. No entanto, elas desempenham um papel significativo na biodiversidade, embora seja um papel complexo.

Durante o verão de 2021, Svenja Horstmann, uma candidata a doutorado de 30 anos da Alemanha na Universidade de Uppsala, passou seu tempo na Suécia. Sua pesquisa focou no impacto do tráfego em insetos, muitas vezes aventurando-se nas laterais das estradas com uma rede de insetos, capturando abelhas e borboletas.

Durante um período de três meses, Horstmann, junto com sua assistente Sophie Müller, coletou e identificou meticulosamente várias espécies de insetos em 40 estradas diferentes. O projeto foi financiado pela Administração de Transportes da Suécia, responsável pela planejamento e manutenção de rotas de transporte a longo prazo.

Muitas das espécies de insetos agora encontradas nas laterais das estradas eram nativas de gramados quase naturais que cobriam vastas regiões da Europa. Essas áreas foram utilizadas para pastagem de gado ou forragem de inverno. "Ao longo dos milênios, esses gramados quase naturais evoluíram para um dos habitats mais biodiversos do mundo", explica Horstmann. "Eles abrigam numerous plantas que fornecem abundância de pólen e néctar para abelhas e borboletas, e habitat para outros insetos. O solo, os arbustos e os caule das plantas também oferecem numerous oportunidades de nidificação."

No entanto, esses gramados biodiversos estão se tornando cada vez mais raros devido à intensificação agrícola e ao aumento da silvicultura na Suécia. Algumas áreas até voltaram a crescer porque não são mais utilizadas para pastagem. É aí que as laterais das estradas entram em cena, pois são aparadas apenas uma ou duas vezes por ano por motivos de segurança, beneficiando muitas plantas e insetos.

Nenhuma solução fácil

"Nos últimos anos, as laterais das estradas têm sido cada vez mais reconhecidas como um potencial habitat substituto para insetos que sofrem com a perda de gramados quase naturais", diz a candidata a doutorado alemã. Com aproximadamente sete milhões de quilômetros de estradas na Europa, cada uma com uma média de quatro metros de largura, isso cria um vasto espaço verde que poderia potencialmente fornecer habitat para essas espécies.

No entanto, a pesquisa de Horstmann mostra que manter a biodiversidade raramente vem com soluções simples ou rápidas. "Na Suécia, algumas laterais de estradas são intencionalmente aparadas apenas uma vez em vez de duas por motivos de biodiversidade, resultando em mais plantas floridas no verão. Quanto mais plantas floridas houver, mais abelhas e borboletas haverá ao longo da estrada. Mas isso não significa que sempre devemos aparar apenas uma vez e depois."

Isso também pode ter outras implicações. Por exemplo, pode levar a melhores condições de crescimento para grama. No entanto, a grama fornece poucos recursos para abelhas e borboletas, então o aparamento tardio pode ser potencialmente prejudicial aos insetos a longo prazo. Além disso, as faixas de grama ao longo das estradas estão sujeitas a várias pressões relacionadas ao tráfego, como barulho, emissões de escapamento, turbilhão e produtos químicos utilizados para remoção de gelo.

Os achados de Horstmann mostraram que o tráfego pesado tem um impacto significativo nas faixas de estrada estreitas. Com apenas dois a três metros de largura e alto volume de tráfego, ela encontrou significativamente menos abelhas e borboletas, assim como menos espécies no total, em comparação com faixas mais largas com tráfego alto e baixo. "Faixas largas e tráfego baixo é ideal."

Armadilha ecológica potencial?

O efeito de "gramados de substituição" estende-se ao entorno. Para testar a faixa desse efeito, Horstmann plantou plantas de morango selvagem a 20 e 100 metros da lateral da estrada. "Observamos quantos polinizadores pousavam nas flores de morango e provavelmente as polinizavam." Depois, eles colheram os morangos maduros para exame. "A coisa interessante sobre os morangos é os pequenos aquênios na parte externa. Aqueles são os verdadeiros frutos do morango. Se eles estiverem próximos uns dos outros e talvez um pouco verdes, com nenhuma carne no meio, é porque as flores não foram adequadamente polinizadas. Enquanto os morangos podem ser polinizados pelo vento, a polinização de insetos leva a melhores colheitas." Dessa forma, Horstmann demonstrou que as faixas de estrada com mais plantas floridas atraem mais insetos para polinizar morangos até 100 metros de distância.

Os achados de Horstmann foram incorporados em várias publicações científicas e recomendações para a Administração de Transportes da Suécia. "Eu recomendarei aparar de uma forma que promova a biodiversidade, especialmente nas faixas de estrada ou nas estradas com menos tráfego. Mas talvez não nas estradas com tráfego pesado." Atualmente, há um experimento em andamento onde a grama cortada é removida em vez de ser deixada. "Então ela se decompõe, e todos os nutrientes voltam para o solo. Solos pobres em nutrientes são melhores para muitas plantas florais que de outra forma ocorreriam em gramados naturais, e assim para abelhas e borboletas."

Em alguns anos, o guia poderia ser que as estradas com menos tráfego são aparadas apenas uma vez por ano e a grama cortada é removida. No entanto, isso é apenas se as faixas de estrada não se tornarem armadilhas ecológicas para polinizadores. "Uma abelha selvagem procurando um habitat de nidificação ou recursos de néctar e pólen pode achar a lateral da estrada atraente", explica Horstmann. "No entanto, criar lá pode levar a taxas de mortalidade mais altas devido ao tráfego. No pior dos casos, isso poderia levar a muitas novas espécies chegando, mas depois desaparecendo porque não conseguem sobreviver nesse ambiente ou localmente se extinguem."

Os resultados de Horstmann, após três anos de pesquisa ao longo da lateral da estrada, são preliminares. Ela espera por estudos adicionais, talvez em outros países, para corroborar seus dados. Para a ecologista, que espera concluir seu doutorado até o final do ano, a diversidade de espécies bem na sua porta de casa destaca a importância da natureza. "É tudo tão complexo. E eu acho que não devemos sempre presumir que entendemos tudo. E isso me faz apreciar ainda mais."

