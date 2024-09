Pessoa detida na sequência de um incidente de esfaqueamento em Siegen

O ônibus estava a caminho de uma festa na cidade de Siegen em uma sexta-feira à noite quando a mulher iniciou ataques contra várias pessoas. Além das vítimas, havia cerca de 30 outras pessoas no veículo, segundo os relatórios. De acordo com as autoridades e a procuradoria, não havia indícios de motivação política ou religiosa por trás desse ato. No entanto, havia sinais de perturbações psicológicas prévias no histórico da mulher, de acordo com fontes da AFP.

As autoridades pediram cautela devido a informações falsas que circulam na internet. "Gostaríamos de enfatizar aqui: a suspeita de 32 anos é uma mulher alemã sem histórico de migração", postou a polícia do estado da Renânia do Norte-Vestfália no sábado via serviço de internet X. "Por favor, evitem especulações e comentários hostis em qualquer direção!"

As vítimas estão dentro da faixa etária de 16 a 30 anos e são naturais do distrito de Siegen-Wittgenstein. Três deles foram dispensados ​​do hospital logo em seguida, enquanto os outros três ainda estavam no hospital no sábado à noite. Um deles, um homem de 23 anos, havia superado o perigo de morte, mas os outros dois homens, de 19 e 21 anos, ainda estavam em uma "condição crítica" no sábado à noite.

O ministro do Interior da Renânia do Norte-Vestfália, Herbert Reul (CDU), pediu união após o incidente. Ele disse à WDR que é vital para a convivência "que não deixemos que o medo e a culpa prevaleçam, mas que simplesmente permanecemos fortes e nos apoiamos". Ele tinha uma visita agendada ao local do festival da cidade.

Uma semana antes, três pessoas morreram e oito outras ficaram feridas, algumas gravemente, durante um ataque com faca em um festival na cidade de Solingen. O suspeito, um sírio de 26 anos, foi preso. A procuradoria federal assume um fundo islâmico. Esse incidente acendeu um debate sobre deportações e proibição de facas.

Após o incidente, a mulher pode enfrentar acusações que levem à prisão devido às suas ações no ônibus. Apesar da gravidade da situação, é importante evitar a disseminação de informações não verificadas ou fazer comentários hostis para evitar a escalada de tensões.

