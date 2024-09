Pesquisadores descobrem a fonte das atividades sísmicas intrigantes

Em setembro de 2023, ocorreu um evento sísmico global, fazendo a Terra tremer ininterruptamente por nove dias. Estações sismográficas de todo o mundo registraram um sinal incomum, diferente de terremotos regulares. Cientistas de vários institutos, incluindo o Instituto de Tecnologia de Karlsruhe (KIT), colaboraram para desvendar a causa dessa tremedeira contínua.

Thomas Forbriger, cientista do KIT, relatou que o sinal era uma oscilação com uma frequência dominante, semelhante a um monótono zumbido que ia diminuindo gradualmente. Mais de 60 pesquisadores de 15 países diferentes se uniram para investigar.

O mistério da tremedeira contínua agora foi resolvido: foi devido a um enorme desmoronamento em 16 de setembro de 2023, no fiorde Dickson, na Groenlândia. Uma cumieira inteira, inicialmente com 1.200 metros de altura, desabou, causando uma cascata de mais de 25 milhões de metros cúbicos de material. Um astronauta do Serviço Geológico da Dinamarca e da Groenlândia confirmou isso, dizendo que o volume era suficiente para encher 10.000 piscinas olímpicas.

Jato D'água Gigantesco de 200 Metros

O desmoronamento deslocou uma grande quantidade de água no fiorde, gerando um jato d'água de 200 metros de altura e uma onda que chegou a 110 metros, cobrindo mais de 10 quilômetros do fiorde. No entanto, os pesquisadores calcularam que o tsunami diminuiu para apenas sete metros em poucos minutos. Surpreendentemente, a água continuou a balançar para a frente e para trás por dias, como uma banheira, com um período de cerca de 90 segundos no fiorde estreito, correspondendo ao período de oscilação da onda sísmica observada. Seus resultados foram publicados na revista "Ciência".

Rudolf Widmer-Schnidrig, da Universidade de Stuttgart, que também participou do estudo, sugeriu que o fiorde Dickson tem uma capacidade única para tais oscilações. Ele também mencionou que há poucos relatos de tais oscilações frequentes e prolongadas na literatura científica.

Base de Pesquisa Devastada pelo Tsunami

As ondas sísmicas da água oscilante viajaram ao redor do mundo, tornando-a observável até na Antártica, a quase 20.000 quilômetros de distância. De acordo com o estudo, esse tsunami gigante foi um dos mais altos registrados na história recente. Ele alcançou uma altura de quatro metros fora do fiorde, causando danos a uma base de pesquisa na ilha Ella, a 70 quilômetros de distância.

A mudança climática é considerada a razão por trás do enorme desmoronamento que levou ao megatsunami. Imagens de satélite revelaram que o glaciar na base da montanha havia recuado significativamente nas últimas décadas. Este foi o primeiro evento de desmoronamento e tsunami observado no nordeste da Groenlândia. Um estudo publicado por pesquisadores do Centro de Pesquisas em Geociências da Alemanha (GFZ) em agosto já havia sugerido a formação do tsunami.

