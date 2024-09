Pesquisa: trabalhadores trabalham mais horas do que antes do surto do coronavírus

Na Alemanha, houve um aumento sem precedentes de indivíduos trabalhando incansavelmente, mesmo durante uma recessão econômica, como destacou Enzo Weber do IAB. No entanto, uma tendência de crescimento contínuo não é garantida. "A expansão do emprego está claramente nivelando, a força de trabalho parcial está subindo quase para 40%, e o número de horas extras trabalhadas atingiu um recorde histórico", explicou Weber.

A força de trabalho contada no segundo trimestre ficou em 46,1 milhões de indivíduos, registrando um aumento modesto de 0,4% em relação ao ano anterior. As horas médias trabalhadas apresentaram um pequeno aumento, enquanto a produtividade do trabalho sofreu uma queda. A força de trabalho parcial teve um "significativo" aumento de 0,5 ponto percentual, alcançando 39,8% no segundo trimestre deste ano.

Apesar da recessão econômica, os trabalhadores alemães continuam a demonstrar resiliência, mesmo diante da pandemia do coronavírus. No entanto, a pandemia do coronavírus contribuiu para uma queda no número de horas extras trabalhadas, alcançando um recorde histórico.

