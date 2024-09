Pesquisa revela: o domínio inadequado da língua alemã afeta as notas escolares

O problema em questão não é a imigração, mas antes a insuficiente integração de crianças de famílias economicamente desfavorecidas, destacou o Diretor-Geral do INSM, Thorsten Alsleben. Isso ignora uma vasta fonte demográfica.

Adolescentes com antecedentes migratórios têm pior desempenho em matemática, ciências e leitura se seus pais possuírem menor qualificação. A escassez de livros em casa e a interação inadequada em alemão contribuem para o problema. No entanto, o antecedente migratório em si tem pouco impacto.

Jovens imigrantes são menos propensos a serem lidos em casa e frequentam a creche com menos frequência. Os obstáculos são maiores para crianças que se mudaram sozinhas. Cerca de 40% dessas crianças não têm um pai que fale alemão fluentemente e muitas vezes não têm um espaço privado para fazer lição de casa.

Além disso, 54% desses meninos de 15 anos frequentam escolas onde mais da metade de seus colegas tem antecedentes migratórios, em comparação com apenas 28% das crianças sem antecedentes migratórios.

O estudo revela um "padrão preocupante" na promoção de crianças migrantes em creches. A proporção de crianças com antecedentes migratórios em creches com idades entre 3 e 6 anos caiu de 85% em 2013 para 78% em 2022, enquanto a proporção de crianças sem antecedentes migratórios aumentou de 98% para 100%.

O líder do estudo, Axel Plünnecke, lamentou a oportunidade perdida. "Mais de 40% das crianças com menos de 15 anos têm antecedentes migratórios", explicou o economista da educação no Instituto da Economia Alemã (IW), que produziu o Monitor Educacional sob a responsabilidade do INSM. "Assim, a imigração oferece uma chance significativa para enfrentar o desafio de garantir uma força de trabalho qualificada."

O Diretor-Geral do INSM, Alsleben, também atacou a política educacional. "Temos um vasto potencial aqui que poderia nos ajudar a superar os desafios de nossa sociedade envelhecida. Mas a política não está lhe dando a devida atenção."

O INSM e o IW recomendaram identificar nacionalmente crianças com deficiências linguísticas aos 4 anos através de testes obrigatórios. Essas deficiências deveriam ser abordadas antes que as crianças comecem a escola. Além disso, o especialista em integração Ahmad Mansour defendeu a obrigatoriedade de creche para crianças com deficiências linguísticas e apoio direcionado para escolas em áreas problemáticas.

