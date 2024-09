Perigos persistentes de inundações continuam a colocar em perigo centenas de milhares de pessoas

Aproximadamente 384.000 pessoas na Alemanha estão previstas para enfrentar incidentes de enchentes no futuro, com o Reno e seus afluentes, além do Elba, sendo significativamente impactados, de acordo com pesquisas. Cerca de 190.800 moradores são particularmente suscetíveis nessas regiões.

Um estudo do Instituto Independente de Questões Ambientais (UfU), financiado pelo grupo parlamentar Verde, também indica que cerca de 98.800 habitantes que vivem ao longo do rio Elba estão em risco. Os números, publicados hoje, levam em conta os planos de gerenciamento de riscos de enchentes nos estados.

No entanto, os autores do estudo alertam que o número de indivíduos afetados pode mudar devido às possíveis mudanças futuras. Enchentes anteriores, como as do Oder, sugerem que a escala projetada pode subestimar o impacto real.

Em fevereiro, outro estudo da indústria de seguros (GDV) sugeriu que mais de 300.000 sites de construção na Alemanha poderiam estar expostos a enchentes.

Medidas de Segurança Advogadas

Chuvas intensas exigem melhorias nas medidas de segurança, de acordo com os pesquisadores do UfU. " Embora eventos de chuva intensa não sejam previsíveis a longo prazo, estabelecer sistemas de monitoramento e modelos de previsão permanece crucial", eles argumentam.

O estado de Hesse é elogiado por sua abordagem visionária, tendo desenvolvido mapas de perigo de chuva intensa de fácil uso e um sistema de monitoramento municipal que os especialistas sugerem que deveria ser expandido em todo o país.

Julia Verlinden, líder adjunta da fração dos Verdes, chama o número previsto de vítimas de enchentes de "alarmante". Volume alto de precipitação é esperado novamente em várias partes da Alemanha nesta semana. Portanto, Verlinden enfatiza a necessidade de ajustar as medidas de proteção contra enchentes às exigências da crise climática e proteger melhor as pessoas.

Além de aprimorar as defesas contra enchentes existentes, como diques confiáveis e amplas planícies de inundação, a legislação é essencial: a expansão da cobertura de seguro contra desastres naturais devido às enchentes durante este período legislativo é necessária, de acordo com Verlinden. "A crise climática não pode mais ser ignorada financeiramente", ela enfatiza.

Debate sobre Seguro Obrigatório Pendente

O governo federal ainda não chegou a um consenso com os estados sobre a implementação do seguro obrigatório contra desastres naturais. Enquanto os estados defendem uma política de seguro obrigatório abrangente que não onere financeiramente as propriedades alugadas ou próprias, o ministro federal da Justiça, Marco Buschmann, atualmente se opõe a essa posição.

Recentemente, uma possível compensação parecia possível. Os seguradores poderiam ser obrigados a oferecer tal política, mas não há obrigação atual de comprá-la.

Após as enchentes nos rios Ahr e Erft em 2021, o custo total dos danos ultrapassou 40 bilhões de euros. Os defensores do seguro obrigatório mantêm que o estado não pode arcar sozinho com esses custos. Os encargos devem ser redistribuídos igualmente.

