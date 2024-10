Pergunta de Outono: É necessário empregar tesouras de jardim neste momento?

Poda, poda, Corte: Muitos anseiam por arrumar seu jardim no outono - até mesmo com tesouras de jardinagem. No entanto, isso raramente faz sentido. Aqui está o que você precisa saber antes de começar a podar.

No dia 1º de outubro, o proibição de corte chegou ao fim: Agora você pode podar no jardim novamente - certo? No entanto, o outono não é uma boa época para podar, pois não há razão para isso, afirma o especialista em jardinagem Oliver Fink, presidente da Associação de Viveiros (GBV). Quem poda agora está causando mais mal do que bem às plantas.

"Cada corte é como infligir uma ferida", diz o especialista em jardinagem. O problema é que as plantas agora estão entrando em sua fase de dormência, sua metabolismo está desacelerando. As superfícies de corte permanecem descuidadas, então elas não podem cicatrizar. Isso deixa a planta mais vulnerável, por exemplo, a doenças fúngicas. Patógenos podem infiltrar-se mais facilmente através da ferida.

Portanto, antes de começar a podar, você sempre deve se perguntar: "Por que estou podando agora?" Muitas pessoas podem não ter uma resposta válida para isso, diz Fink. É diferente se uma planta estiver causando incômodo, por exemplo, devido ao seu crescimento excessivo. "Você pode podar isso agora, é claro."

Exceção: Amora - A poda é essencial

Mas há exceções: Uma planta que precisa ser podada agora é a amora, especialmente se ela já produziu frutos. Nesse caso, os canos usados são cortados na base. Isso é uma medida preventiva para evitar o que se conhece como morte do cano. Canos infectados não brotarão novamente na primavera. Canos são os longos ramos finos.

Aliás: Se você ainda precisar podar agora, o especialista em jardinagem Fink recomenda algumas coisas a serem consideradas. Por exemplo, não deixe nenhum toco, que são galhos excessivos. Ramos de árvores são melhor cortados até o tronco. Poda na bifurcação do ramo. Plantas com gemas são podadas logo acima da gemada.

Para plantas mais grossas, como loureiro-rosa, avelã ou sebes, não importa onde você começar a podar com as tesouras de jardinagem.

