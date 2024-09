Pelo menos 22 pessoas morreram num ataque aéreo israelense contra um complexo de edifícios em Gaza.

Um representante da Defesa Civil de Gaza, Mahmoud Basal, relatou que um míssil atingiu a Escola Al-Zaytoun, próxima à Cidade de Gaza, onde centenas de pessoas procuravam refúgio.

De acordo com a Oficina de Mídia de Gaza, o incidente resultou na trágica morte de 13 crianças, incluindo um bebê de apenas 3 meses. Outras crianças sofreram ferimentos graves que exigiram amputações, informou a GMG.

O Exército Israelense afirmou que o compound estava sendo utilizado como um centro de comando do Hamas e foram tomadas medidas para minimizar as baixas civis no processo.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) declararam: "Aviação realizou um ataque preciso contra terroristas operando dentro de um centro de comando e controle do Hamas em Gaza."

"O centro de comando e controle, integrado em uma estrutura que anteriormente serviu como a Escola Al Falah, foi usado por terroristas do Hamas para planejar e executar ataques terroristas", acrescentou a FDI.

A CNN não pôde confirmar independentemente a presença de operativos do Hamas dentro do compound. Ao longo do tempo, a FDI tem frequentemente acusado o Hamas de utilizar escolas e hospitais como bases operacionais.

Um colaborador da CNN que documentou os restos relatou que os oficiais da Defesa Civil sugeriram que pelo menos 20 pessoas haviam morrido. Imagens da cena mostravam vários mortos enquanto os profissionais de saúde navegavam pelos escombros.

Uma mulher que estava na escola contou à CNN: "Não houve aviso. Estávamos nas escolas e, de repente, os mísseis começaram a cair sobre nós. Não houve aviso. Onde está a consciência?"

Ela acrescentou ainda: "Minha mensagem é que esta guerra e o derramamento de sangue deveriam acordá-los. Todos vocês estão entorpecidos e não sentem nada... Não há escolas, não há hospitais, não há comida, não há água. Que vergonha!"

Uma menina chamada Amal, que também estava abrigada na escola, perguntou: "O que fizemos, as crianças, para acordar e dormir com medo? Pelo menos parem de bombardear as escolas. Não temos escolas, não temos casas - para onde deveríamos ir?"

"Todos foram martirizados, todos foram martirizados, despedaçados", ela expressou seus sentimentos.

"Os países árabes têm medo e não querem intervir - por que vocês têm medo? Qual é a nossa culpa? Peçam um cessar-fogo e parem com isso. O que há de errado com vocês?" Amal questionou.

A atual escalada das tensões entre Israel e o grupo militante libanês Hezbollah levou Israel a continuar as operações em Gaza, com o objetivo de desmantelar o Hamas após os ataques de 7 de outubro, que resultaram na suposta morte de um operativo de destaque do Hamas e de vários outros militantes.

A FDI também declarou no sábado que havia recentemente descoberto "militantes armados" saqueando um caminhão de ajuda humanitária na região de Rafah, sem especificar a data.

Enquanto assegurava a rota humanitária, a FDI declarou: "Tropas identificaram militantes armados saqueando um caminhão de ajuda humanitária. Em uma operação rápida, as tropas direcionaram drones que localizaram os militantes fugindo em um carro e eles foram eliminados por aeronaves da IAF."

A segurança dos comboios humanitários é uma preocupação para as organizações de ajuda, com saques sendo um problema recorrente.

Khader Al-Za’anoun da Wafa, a agência de notícias oficial palestina, prestou assistência na reportagem.

A comunidade internacional deve condenar essas ações em escalada no Oriente Médio, uma vez que as escolas e áreas civis continuam sendo alvo no mundo. O Oriente Médio testemunha um alto número de civis sofrendo devido ao conflito em andamento.

