Pela primeira vez, um tribunal australiano condena um empresário por planear uma interferência política na China

Di Sanh Duong, 68 anos, uma figura proeminente da comunidade chinesa em Melbourne, foi condenado por um júri na terça-feira por preparar ou planear um ato de interferência estrangeira, o que implica uma pena máxima de 10 anos de prisão.

É a primeira pessoa a ser condenada ao abrigo de leis introduzidas pelo governo australiano em 2018 para combater a influência estrangeira na política interna. A legislação, que surgiu após uma série de escândalos envolvendo as alegadas tentativas de Pequim de influenciar a política australiana, aprofundou as tensões com a China, o maior parceiro comercial do país.

Duong foi acusado em 2020 pela polícia estadual de Victoria. Na terça-feira, o Tribunal do Condado de Vitória decidiu que Duong tinha tentado influenciar secretamente o antigo ministro do governo federal Alan Tudge com uma grande doação ao Royal Melbourne Hospital há três anos.

Fotografias de um evento no hospital, em 2 de junho de 2020, mostram Duong a oferecer a Tudge um cheque de 37 450 dólares australianos (25 000 dólares). O dinheiro foi angariado pela Federação da Oceânia de Organizações Chinesas do Vietname, Camboja e Laos, um grupo da diáspora chinesa liderado por Duong.

Os procuradores federais alegaram que Duong tinha utilizado o donativo para obter favores de Tudge. Tudge não foi acusado de qualquer ato ilícito.

Os advogados do governo basearam-se, em parte, numa chamada telefónica interceptada entre Duong e um associado em abril de 2020. Na gravação, o tribunal ouviu Duong a discutir o valor de uma relação com Tudge, que ele considerava como um potencial futuro primeiro-ministro da Austrália.

O advogado de acusação Patrick Doyle argumentou em tribunal que Duong, antigo membro da secção estadual de Victoria do Partido Liberal australiano, seria um "alvo ideal" para o Departamento de Trabalho da Frente Unida da China.

A Frente Unida é uma vasta organização dirigida pelo Partido Comunista Chinês, no poder, que tem por missão cultivar as relações com as elites exteriores ao partido, incluindo a diáspora chinesa. Há muito que é acusada por investigadores e países ocidentais, incluindo os Estados Unidos, de planear operações globais de influência estrangeira em nome do governo chinês.

"O principal objetivo deste sistema é conquistar amigos para o Partido Comunista Chinês, o que implica gerar simpatia pelo partido e pelas suas políticas", disse Doyle ao tribunal.

Os procuradores argumentaram que Duong tinha estado em contacto com funcionários da segurança do Estado chinês. Na gravação de uma outra chamada telefónica escutada em tribunal, Duong foi ouvido a dizer a um sócio: "Quando faço coisas, nunca aparece nos jornais, mas Pequim sabe o que estou a fazer."

Duong será condenado no próximo ano.

A CNN contactou Duong para obter comentários através do seu advogado de defesa.

A Polícia Federal Australiana emitiu um comunicado na terça-feira congratulando-se com o veredito.

"A AFP agradece aos seus parceiros do Grupo de Trabalho de Combate à Interferência Estrangeira durante esta complexa investigação. A interferência estrangeira continua a ser uma importante prioridade de segurança nacional para a AFP", diz o comunicado.

Numa declaração no X, anteriormente Twitter, o porta-voz da oposição para os assuntos internos, James Paterson, disse que saudava o veredito de culpado no "primeiro caso de interferência estrangeira da Austrália".

"Os processos judiciais bem sucedidos são fundamentais para dissuadir novas tentativas de interferência na nossa democracia. A AFP e os procuradores devem continuar a aplicar a lei com firmeza", afirmou.

A CNN contactou o Ministério dos Assuntos Internos australiano para comentar o assunto.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com