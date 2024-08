Pela primeira vez em três anos, a Alemanha está a expulsar criminosos para o Afeganistão.

Segundo "O Espelho", o procedimento de expulsão foi realizado utilizando um avião da Qatar Airways fretado de Leipzig Airport. Um oficial do Ministério do Interior da Saxônia informou à AFP que o voo partiu por volta das 7h e estava programado para pousar em Cabul, no Afeganistão, ao meio-dia. Havia 28 criminosos afegãos a bordo do avião privado.

De acordo com o relato, esses indivíduos foram transportados de diversas regiões durante a noite, coordenados pelo Ministério do Interior alemão. Cada criminoso teria recebido 1000 euros em dinheiro antes de embarcar no voo.

Hebestreit reconheceu que o governo federal havia feito esforços significativos nos últimos meses para reiniciar tais repatriações e havia ajudado os países envolvidos para esse fim. Dadas as "circunstâncias conhecidas desafiadoras", a Alemanha "procurou ajuda de parceiros regionais-chave" para possibilitar a repatriação. O governo federal expressou sua gratidão por essa ajuda.

Hebestreit também enfatizou o compromisso do governo em prosseguir com tais repatriações. "Os interesses de segurança da Alemanha ultrapassam em muito as preocupações de proteção de criminosos e potenciais ameaças."

Após o Talibã tomar o controle do Afeganistão em agosto de 2021, não houve deportações para o país pela Alemanha. A ministra do Interior, Nancy Faeser (SPD), declarou na quinta-feira que a Alemanha "em breve" implementaria deportações para a Síria e o Afeganistão. Um "grande pacote de repatriação e deportação" já havia sido iniciado antes do incidente fatal em Solingen.

Uma semana atrás, três pessoas foram mortas e oito outras, algumas gravemente feridas, em um ataque com faca em um festival da cidade em Solingen. O suspeito provável, um sírio de 26 anos, foi preso no sábado. A Procuradoria Geral suspeita de um fundo islâmico. O incidente deu origem a discussões, entre outras coisas, sobre deportações e possíveis falhas das autoridades.

