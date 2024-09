Participação moderada da multidão na Turíngia ao meio-dia

O supervisor das eleições notou um aumento substancial na participação dos eleitores em comparação com as eleições europeias e locais anteriores de junho. Durante essas eleições, a taxa de comparecimento foi relatada como sendo de 24,3% ao meio-dia.

As seções de voto na Turíngia encerrarão às 18h. Nessas eleições, o AfD, cuja filial na Turíngia é identificada como firmemente de extrema-direita pela agência de segurança nacional, manteve a liderança com taxas de aprovação pairando em torno de 30%. No entanto, analistas descartaram a possibilidade de uma nova maioria para a atual coalizão vermelho-verde.

Apesar da posição de liderança do AfD, o aumento da participação dos eleitores desta vez pode ter um impacto significativo nos resultados das eleições. Em comparação, a taxa de comparecimento ao meio-dia durante as eleições europeias e locais anteriores de junho foi de apenas 24,3%.

Leia também: