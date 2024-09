Os três sabonetes de barbear fornecidos são insuficientes.

Para indivíduos em busca de uma rotina de barbearia amiga do meio ambiente, os sabões de barbear sólidos são uma opção popular devido à sua embalagem limitada. Esses sabões são frequentemente alojados em papel ou cartão, reduzindo o lixo em comparação com os espumas. Além disso, eles tendem a conter menos conservantes do que a espuma de barbear tradicional.

No entanto, nem todos os sabões de barbear receberam avaliações favoráveis durante a avaliação pela revista Oeko-Test (edição 10/2024). Uma preocupação significativa foi o uso de fragrâncias artificiais que foram consideradas prejudiciais tanto para os seres humanos quanto para o meio ambiente.

Compostos de almíscar artificial podem representar riscos à saúde e ao meio ambiente

Os fabricantes afirmam que seus produtos de barbear não apenas garantem uma raspagem suave, mas também emanam um aroma atraente e masculino. Para alcançar isso, algumas empresas empregam fragrâncias de almíscar artificial. No entanto, os relatórios sugerem que essas fragrâncias podem representar potenciais riscos à saúde e ao meio ambiente. Por exemplo, seis produtos examinados pelo Oeko-Test continham os compostos de almíscar policíclicos tonalide e/ou galaxolide. Esses compostos podem se acumular na gordura corporal humana e foram relacionados à interferência no sistema hormonal. Além disso, o galaxolide não se decompoe facilmente na natureza.

Três dos produtos com avaliação mais baixa, como "Sabão de Barbear Tabac Original", "Sabão de Barbear Musgo Real Clássico" e "Sabão de Barbear Sandalwood Herbal Taylor de Old Bond Street", contêm esses compostos de almíscar policíclicos. O produto Taylor de Old Bond Street também contém musk cetona, que é classificada como potencialmente carcinogênica e prejudicial aos organismos aquáticos na UE.

Falhas na etiquetagem tornam difícil evitar compostos de almíscar prejudiciais

Ao comprar um novo sabão de barbear, pode-se questionar se esses substâncias problemáticas aparecem na lista de ingredientes. Infelizmente, os fabricantes não são obrigados a divulgar esses compostos de almíscar e podem escondê-los sob o termo geral "fragrância".

Por outro lado, os fabricantes devem listar fragrâncias que podem causar alergias. Em alguns produtos, como uma amostra de estudo, o alergênico isoeugenol é encontrado.

Metade dos sabões de barbear são opções seguras

Pelo menos metade dos sabões de barbear pode ser usada sem culpa, com cinco produtos Receiving a avaliação mais alta de "muito bom". O "Speick Men Active Shaving Soap", acessível, custa 7,13 euros por 100 gramas, enquanto o "Greendoor Natural Cosmetics Shaving Soap", relativamente acessível, é vendido por 10 euros.

Além disso, aqueles que buscam minimizar o desperdício de embalagem devem garantir que seu produto não esteja excessivamente duplamente embalado. De acordo com o "Oeko-Test", essa área ainda precisa de melhorias em oito produtos disponíveis.

