Os tiroteios estão a "alastrar como uma doença na Europa", diz sobrevivente de ataque mortal em Praga

O seu primeiro instinto foi o choque, disse ele - nunca pensou que um tiroteio numa escola pudesse acontecer perto dele, na Europa.

"Vivi nos Estados Unidos durante muito tempo, se isto acontecesse em qualquer lado, teria acontecido nos Estados Unidos", disse depois à CNN. "Agora está a espalhar-se como uma doença também na Europa".

O eurodeputado referiu-se à recente vaga de tiroteios noutros países do continente: "Vemos isto acontecer na Dinamarca, na Sérvia e agora aqui. Isto é incrivelmente assustador".

Weizman e o seu professor fecharam a porta da sala de exames e barricaram-na com cadeiras e mesas, permanecendo lá dentro durante uma hora até a polícia chegar e os escoltar para fora do edifício.

O atirador matou pelo menos 14 pessoas e feriu 25, no tiroteio em massa mais mortífero das últimas décadas na República Checa. A polícia informou que o atirador, um homem de 24 anos, era estudante da Faculdade de Letras da universidade, mas não foi formalmente identificado devido à gravidade dos ferimentos. O seu nome não foi revelado.

As autoridades ainda estão a investigar o motivo do crime.

Weizman disse que, como estudante internacional, tinha círculos de estudo diferentes dos estudantes checos locais e, por isso, não conhecia o atirador.

A República Checa é apenas o último de uma série de países europeus a sofrer um tiroteio em massa do tipo que se tornou omnipresente nos Estados Unidos.

Em junho de 2022, um homem armado matou três pessoas e feriu várias outras num centro comercial da capital dinamarquesa, Copenhaga. A violência armada é relativamente rara na Dinamarca, que é considerada como tendo algumas das leis sobre armas mais restritivas da Europa.

Em maio deste ano, a Sérvia foi atingida por dois tiroteios em massa em menos de 48 horas. Um rapaz de 13 anos matou pelo menos oito crianças e um segurança na sua escola na capital Belgrado; um dia depois, um atirador de 21 anos, empunhando uma arma automática, matou oito pessoas na aldeia de Dubona.

A posse de armas é elevada na Sérvia, mas o tipo de tiroteios em massa a que se assiste diariamente nos EUA é extremamente raro no país dos Balcãs. Até maio, os tiroteios em escolas na Sérvia eram praticamente desconhecidos.

O atirador do tiroteio de quinta-feira em Praga tinha licença de porte de arma e possuía várias armas, segundo o presidente da polícia checa, Martin Vondrášek.

A República Checa tem uma legislação relativamente liberal em matéria de armas, em comparação com o resto da União Europeia. Para obter uma arma legalmente, uma pessoa precisa de uma licença oficial de arma de fogo, que requer um exame médico, um exame de proficiência em armas e nenhum registo criminal anterior.

De acordo com as estatísticas oficiais da polícia, mais de 300 000 pessoas têm autorização legal para possuir uma arma. Em 2022, quase 1 milhão de armas legais estavam oficialmente registadas na República Checa.

Para colocar isso em perspetiva, existem 120 armas para cada 100 americanos, de acordo com o Small Arms Survey (SAS), com sede na Suíça. Nenhuma outra nação tem mais armas civis do que pessoas.

Nos EUA, registaram-se 642 tiroteios em massa este ano, de acordo com o Gun Violence Archive. Mais de 80 desses tiroteios ocorreram em escolas e universidades, de acordo com uma análise da CNN.

Estima-se que quase 42 milhões de americanos - mais de um oitavo da população dos EUA - tenham vivido a menos de um quilómetro de um tiroteio em massa desde 2014, de acordo com uma análise da CNN de dados do Gun Violence Archive (GVA) e do US Census Bureau.

Fonte: edition.cnn.com