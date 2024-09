Os socorristas usam tiras eletrônicas e embarcações para acessar os sobreviventes, já que mais de 180 vidas são perdidas devido a inundações e deslizamentos de terra no Nepal.

Fotografias do coração da capital mostram grandes porções do sul de Katmandu e áreas urbanas adjacentes submersas em água ou cobertas por montes de lama, após chuvas torrenciais contínuas fazerem os principais rios ultrapassarem os níveis de perigo.

Inundações e deslizamentos de terra destruíram inúmeras casas, interromperam rotas de transporte e derrubaram linhas de energia, pouco depois do país ter sofrido chuvas fatais recorde e enchentes repentinas no final da primavera, que os cientistas atribuem à emergência climática.

Equipes de busca e resgate enfrentaram desafios para alcançar moradores presos sob suas casas ou isolados pelas enchentes em regiões remotas.

Em Lalitpur, gravemente atingido e localizado ao sul de Katmandu, imagens mostram a Polícia Armada do Nepal usando cabos de aço para atravessar um rio inundado, enquanto em outros lugares, equipes de resgate foram vistas cavando com as mãos para libertar moradores presos sob a lama e detritos, ou usando barcos e helicópteros para alcançar pessoas presas em telhados.

Pelo menos 192 pessoas morreram e 96 ficaram feridas desde a última sexta-feira, com muitas pessoas ainda desaparecidas, de acordo com o porta-voz adjunto do Ministério do Interior do Nepal, Dil Kumar Tamang, segundo a CNN.

Mais de 3.700 pessoas foram resgatadas, de acordo com as autoridades, mas os especialistas esperam que o número de mortos aumente à medida que as equipes de resgate acessem locais mais remotos e isolados.

Inundações e danos causados por deslizamentos de terra também atingiram uma grande parte das regiões centrais e orientais do país.

Os corpos de 16 pessoas foram encontrados no domingo em dois ônibus que estavam viajando por uma rota vital saindo de Katmandu quando foram engolidos por um enorme deslizamento de terra, segundo a Reuters. Uma imagem mostrava um ônibus turístico parcialmente submerso na lama com o para-brisa espatifado.

Um vídeo divulgado pela Polícia do Nepal mostra o momento em que um bebê de dois anos é resgatado de sua casa desabada em Bhimeshwor, distrito de Dolakha, após um deslizamento de terra. De acordo com a polícia, os pais e o irmão do bebê morreram.

Partes da capital registraram chuvas de aproximadamente 322,2 milímetros (12,7 polegadas), elevando o nível principal do rio Bagmati em 2,2 metros (7 pés) além do limite perigoso, de acordo com a Reuters.

Mais a oeste da capital, um estudante internacional descreveu a situação, dizendo: "A água estava correndo pelas ruas em Pokhara", a segunda cidade mais populosa do Nepal e um destino turístico popular conhecido como porta de entrada para caminhadas nos Himalaias.

"Alguns dos meus amigos ficaram presos em um deslizamento de terra na estrada para Katmandu. Tínhamos planos de retornar a Katmandu ontem, mas as estradas estavam muito danificadas e bloqueadas, então estamos tentando hoje", disse a estudante Ellie Wirth, de 20 anos, à CNN na segunda-feira.

No domingo, as chuvas diminuíram em várias áreas, permitindo o início de uma grande operação de limpeza. No entanto, Katmandu permaneceu isolada, com três importantes estradas de acesso à cidade bloqueadas por deslizamentos de terra, de acordo com a Associated Press. As escolas ficaram fechadas por três dias consecutivos, de acordo com a Reuters.

O Nepal está acostumado com chuvas moncionais anuais significativas, mas os especialistas afirmam que este ano foi particularmente extremo.

" Nunca vi enchentes tão extensas em Katmandu", disse Arun Bhakta Shrestha, especialista em riscos ambientais do International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD), em um comunicado.

Especialistas do ICIMOD emitiram um comunicado atribuindo o aumento do impacto das recentes chuvas extremas no Nepal ao desenvolvimento desenfreado e à urbanização, como a construção não autorizada em áreas de enchentes e drenagem pobre.

Eles pediram ao governo e aos planejadores urbanos que aumentem o financiamento para sistemas de água da chuva e esgoto subterrâneos e a restauração de pântanos para permitir que as cidades absorvam mais água.

A Ásia abriga aproximadamente um quarto da população global e é considerada uma das regiões mais expostas às consequências da crise climática induzida pelo homem e sua amplificação de eventos climáticos extremos. Pesquisas recentes indicam que a Ásia continuará a se tornar mais vulnerável a chuvas intensas e enchentes até 2030.

