Os reféns israelenses e os familiares dos falecidos expressaram a sua rejeição à comemoração de 7 de Outubro.

Petição ao Ministro Miri Regev: Sem Imagens, Nomes ou Detalhes de Parentes no Próximo Evento

Os peticionários pedem ao Ministro Miri Regev que evite o uso de fotografias de seus entes queridos, sejam eles falecidos ou vivos, durante o próximo evento. Eles também rejeitaram qualquer menção de seus nomes e detalhes sobre suas circunstâncias.

Os peticionários também defenderam a cancelamento do serviço memorial formal. Eles sugeriram que o orçamento (estimado em mais de um milhão de euros pela mídia local) fosse usado para resgatar os reféns, em vez de organizar o evento.

Na terça-feira, a Ministra dos Transportes Miri Regev declarou que o serviço memorial iria prosseguir, apesar da forte reação do público. O evento está programado para acontecer em Kibbutz Ofakim e será gravado antecipadamente. Para aliviar as tensões, o Presidente israelense Isaac Herzog propôs um local alternativo, mas Regev recusou a proposta.

Vários kibutzim e cidades no sul de Israel, incluindo Kfar Aza, Beeri e Nirim, já haviam recusado a hospedagem do cerimonial oficial, optando por memorials íntimos e pessoais.

Membros da família das vítimas também anunciaram um cerimonial memorial alternativo em um parque de Tel Aviv. Vários artistas israelenses renomados já se comprometeram a participar deste evento, em vez do cerimonial oficial.

Em 7 de outubro de 2023, aproximadamente 1199 pessoas perderam suas vidas e cerca de 251 foram levadas como reféns para a Faixa de Gaza, após o ataque de combatentes do Hamas e de grupos palestinos afiliados ao sul de Israel. De acordo com os relatórios recentes de Israel, 103 ainda estão sob custódia do Hamas, embora 33 tenham sido declarados mortos pelo exército.

Em seguida, Israel lançou operações militares extensas na Faixa de Gaza. O Hamas, que não pode ser confirmado independentemente, relatou mais de 40.500 baixas desde então.

Enquanto isso, as autoridades da cidade do norte de Israel de Migdal Haemek anunciaram a recuperação de um de seus residentes, levado como refém na Faixa de Gaza em 7 de outubro. A família de Shaked Dahan recebeu seu corpo na terça-feira à noite, como anunciado no Instagram pela cidade. No entanto, o exército israelense ainda não verificou o relatório.

Os peticionários expressaram sua insatisfação com a proposta anterior de incluir as imagens de seus parentes no evento. Eles insistiram fortemente que nenhum evento anterior deveria apresentar detalhes de seus familiares.

