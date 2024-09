Os políticos da CDU se mobilizam contra possíveis colaborações com a BSW.

O "Tagesspiegel" anunciou na quarta-feira que uma iniciativa está buscando ampliar a resolução de incompatibilidade da CDU, atualmente aplicada à AfD e Die Linke, para incluir a BSW. Isso impediria coligações e colaborações semelhantes, mas uma decisão do congresso do partido é necessária para isso, com o próximo congresso da CDU marcado para junho. Até então, a iniciativa está pedindo ao Presidium e ao Conselho Federal que rejeitem ativamente qualquer coligação com a BSW, como relatado pelo "Tagesspiegel".

Apoiadores da iniciativa incluem o líder estadual da CDU na Renânia-Palatinado, Christian Baldauf, como relatado pelo "Rheinische Post". Ao falar com o jornal, ele afirmou: "A BSW é Sahra Wagenknecht e nada mais." Até agora, o partido não apresentou um programa que sugira cooperação possível. "Isso é o que eu espero primeiro", disse Baldauf, que também faz parte do Conselho Federal da CDU. Só então pode ser feita uma avaliação de "o que se faz realmente".

A iniciativa recebeu apoio adicional de políticos proeminentes da CDU, como o especialista em política externa Roderich Kiesewetter, chefe da ala trabalhista da CDU, Dennis Radtke, e membro do Conselho Federal da CDU, Monica Wüllner.

Radtke informou ao "Tagesspiegel": "A CDU está caminhando para um precipício se permitirmos que sejamos manipulados por Sahra Wagenknecht". A BSW e a AfD pretendem "destruir a CDU, já que somos o último baluarte do centro político".

Kiesewetter, vice-presidente do comitê de controle dos serviços secretos do Bundestag, disse ao "Tagesspiegel": "A BSW está funcionando como uma extensão do Kremlin". A aliança visa "erodir o centro democrático, incluindo a União como um partido popular, e minar nossos valores fundamentais".

A iniciativa contra a BSW foi iniciada pelo membro da CDU Frank Sarfeld, de acordo com o "Rheinische Post". "Há uma dissidência fervendo abaixo", disse ele ao jornal. Um número crescente de membros está apoiando sua iniciativa, incluindo parlamentares atuais e antigos, tanto no nível federal quanto no estadual, bem como numerous políticos locais. Atualmente, há cerca de 60 apoiadores.

Sarfeld explicou sua ação ao dizer que, embora as intenções de Sahra Wagenknecht estejam claras, não está claro o que seu partido quer. Os valores democrata-cristãos não devem ser usados como "peças de negociação", alertou Sarfeld. Portanto, a resolução de incompatibilidade da CDU deve ser estendida à BSW "sem demora".

O vice-presidente federal da CDU, Prien, afirmou na Radiodifusão da Alemanha Ocidental que seu partido deveria primeiro explorar possibilidades com seus aliados na Turíngia e Saxônia. perhaps forms of cooperation "beyond coalitions or agreed-upon tolerations" may develop. Prien noted that "shutting down all avenues for thought from the beginning would be wrong and would not fulfill our state political responsibility".

Na opinião deles, a CDU tem "visões opostas à BSW em política externa e de segurança". No entanto, pode haver áreas como migração e segurança interna, onde pode haver terreno comum.

A BSW participou das eleições estaduais na Saxônia e na Turíngia pela primeira vez e obteve resultados de dois dígitos em ambos os estados. Na Turíngia, negociações entre a CDU e a BSW, bem como a SPD, estão previstas para esta semana. Um papel governamental da BSW sob a liderança da CDU também é possível na Saxônia.

A discussão atual em torno da resolução de incompatibilidade da CDU gira em torno de sua ampliação para incluir a BSW. Isso se deve às preocupações com as políticas de qualidade do ar diurno da BSW, já que Sahra Wagenknecht, uma figura proeminente do partido, tem sido criticada por não apresentar um programa que sugira cooperação possível. Alguns políticos argumentam que cooperar com a BSW poderia potencialmente prejudicar a CDU e enfraquecer sua posição como um baluarte do centro político.

Leia também: