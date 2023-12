Os palestinianos apoiam a decisão do Hamas de entrar em guerra com Israel, segundo uma sondagem, sem que haja uma solução política no horizonte

Os manifestantes juntam-se aqui para protestar, mas quando a CNN nos visitou num domingo de manhã, as pessoas estavam a tratar dos seus assuntos. Mesmo assim, as fotografias da guerra em Gaza afixadas na praça e penduradas em faixas e vedações recordam a quem precisar de se lembrar dos horrores que se desenrolam não muito longe.

"Esta destruição assemelha-se à consciência do mundo", lê-se num cartaz, por baixo de uma imagem de equipas de salvamento a limpar escombros.

Outra fotografia mostra ambulâncias à porta de um hospital com o texto: "Heróis médicos exigem ação: Parem o Massacre em Gaza!".

No seu escritório, a cerca de um quilómetro de distância, onde as secretárias e as prateleiras gemem sob pilhas de papelada, Khalil Shikaki está a pensar no conflito.

Os palestinianos, diz ele, apoiam maioritariamente a decisão do Hamas de entrar em guerra com Israel.

A sua empresa de investigação, o Palestinian Center for Policy and Survey Research (PCPSR), acaba de publicar os resultados do seu último inquérito sobre as atitudes dos palestinianos.

Setecentos e cinquenta adultos foram entrevistados presencialmente na Cisjordânia e 481 foram entrevistados em Gaza, também presencialmente. A recolha de dados em Gaza foi efectuada durante a recente trégua, altura em que os investigadores se podiam deslocar com mais segurança.

A sondagem, que tem uma margem de erro de quatro pontos (em vez dos habituais três pontos), revelou que quase três quartos (72%) de todos os inquiridos consideram que a decisão do Hamas de lançar o seu ataque a Israel em 7 de outubro foi "correcta".

Menos de um quarto (22%) disse que foi "incorrecta".

Mas isso não significa apoio a atrocidades, acrescenta. "Ninguém deve ver isto como um apoio a quaisquer atrocidades que possam ter sido cometidas pelo Hamas nesse dia".

"Os palestinianos acreditam que a diplomacia e as negociações não são uma opção disponível para eles, que só a violência e a luta armada são os meios para acabar com o cerco e o bloqueio a Gaza e, em geral, para acabar com a ocupação israelita", disse Shikaki.

Esta importante distinção é evidenciada por três dos dados da sondagem. Quase 80% dos inquiridos disseram aos investigadores da PCPSR que matar mulheres e crianças nas suas casas é um crime de guerra.

Um número ainda mais elevado (85%) de inquiridos disse não ter visto os vídeos mostrados pelos meios de comunicação internacionais sobre os actos cometidos pelo Hamas em 7 de outubro - um número que pode sugerir a razão pela qual apenas 10% dos inquiridos disseram acreditar que o Hamas tinha cometido crimes de guerra nesse dia.

Em grande medida, os palestinianos, tal como os israelitas, estão a receber uma perspetiva distorcida dos seus meios de comunicação social. Para além deste efeito de bolha, diz Shikaki, pode também haver um desejo de evitar outras fontes para manter a negação. A negação, como ele diz, é útil durante períodos de stress e dor.

A realização de sondagens numa zona de guerra apresenta dificuldades, mesmo nos períodos de acalmia. Entrevistar pessoas no centro e no sul do enclave foi relativamente simples, uma vez que a maioria ainda estava em casa, mas inquirir pessoas do norte de Gaza foi parcialmente comprometido porque muitos tinham sido deslocados para abrigos.

Territórios separados, atitudes divergentes

Gaza e a Cisjordânia, os agora chamados territórios palestinianos, estão geograficamente separados desde 1948. Nas últimas décadas, essa separação enraizou-se entre as duas populações, sobretudo porque se tornou cada vez mais difícil para os palestinianos deslocarem-se entre os territórios.

Desde 2005, quando Israel retirou os seus soldados e colonos de Gaza e, essencialmente, isolou o território com a ajuda do Egipto, as experiências quotidianas dos palestinianos em Gaza divergiram ainda mais das dos palestinianos na Cisjordânia.

Politicamente, os territórios estão divididos. A Autoridade Palestiniana, sob o comando do envelhecido Presidente Mahmoud Abbas, controla parcialmente a Cisjordânia, enquanto o Hamas controla o que se passa em Gaza - ou controlava até à invasão de Israel.

Estas diferenças reflectem-se nas atitudes inquiridas, em especial no que se refere ao uso da violência.

Em Gaza, o apoio à luta armada aumentou apenas ligeiramente, de 50% em setembro de 2022 (um ano antes da atual guerra) para 56% em dezembro de 2023. Na Cisjordânia, no entanto, o apoio tem vindo a aumentar drasticamente, de 35% em setembro de 2022 para 54% em setembro de 2023 (um mês antes da guerra). Este mês, o apoio à luta armada atingiu 68% na Cisjordânia.

Shikaki diz que estas divergências reflectem o aumento dos ataques de colonos judeus violentos contra palestinianos na Cisjordânia, que foram condenados pelos EUA e pela Europa, juntamente com a sensação generalizada de que o atual governo de extrema-direita de Israel não está muito perturbado por esta situação.

O Hamas, talvez sem surpresa, encontra um apoio crescente, especialmente entre os palestinianos da Cisjordânia. O apoio ao grupo militante como partido político aumentou quase quatro vezes (de 12% para 44%) nos três meses entre setembro de 2023 e dezembro de 2023.

Em contrapartida, na Faixa de Gaza sitiada, o apoio manteve-se relativamente estável, com 38% de apoio em setembro e 42% em dezembro.

A Fatah, o partido secular-nacionalista do Presidente da Autoridade Palestiniana (AP), Abbas, que conduziu a Organização de Libertação da Palestina aos seus acordos históricos com Israel na década de 1990 - que criaram a AP, mas que não conseguiram resolver algumas das questões mais fundamentais do conflito - viu o seu apoio cair em todos os territórios de 26% há três meses para 17% agora.

O apoio ao próprio Abbas é ainda mais baixo - tão baixo, de facto, que ele é visto como quase totalmente desacreditado.

Sair da negação para fazer contas?

Mas Shikaki adverte que o aumento do apoio ao Hamas não deve ser exagerado, pelo menos por enquanto. À medida que um maior número de palestinianos for reconhecendo as atrocidades cometidas pelo Hamas a 7 de outubro, as atitudes poderão mudar, embora seja pouco provável que isso aconteça enquanto Gaza continuar a ser alvo de ataques maciços.

Mais uma vez, é importante saber quantas pessoas viram os vídeos do dia 7 de outubro e quais as diferenças entre os territórios. Em Gaza, 25% dos inquiridos afirmaram ter visto esses vídeos e 16% de todos os inquiridos disseram aos investigadores que o Hamas cometeu crimes de guerra. Na Cisjordânia, os números correspondentes foram apenas 7% e 1%.

Segundo Shikaki, Gaza está a sair da negação mais rapidamente do que a Cisjordânia, o que significa um ajuste de contas para o Hamas. Já só 38% dos habitantes de Gaza querem que o grupo militante regresse à governação depois da guerra.

Mas não é apenas a maior consciencialização dos acontecimentos de um único dia que importa. É também o que acontece quando a política recomeça, quando a guerra acaba, e se os palestinianos vêem algum tipo de horizonte político.

Numa altura em que as pessoas acreditam que a única forma de conseguir que Israel acabe com a ocupação é infligindo dor e sofrimento aos israelitas, os palestinianos vêem o Hamas como o partido mais capaz de exercer a violência de forma eficaz, diz Shikaki.

Por outro lado, "se e quando for dada aos palestinianos a opção de negociar o fim permanente da ocupação israelita e a criação de um Estado palestiniano (...) o apoio ao Hamas diminuirá provavelmente para um nível inferior ao que existia antes da guerra", afirma.

O apoio à solução dos dois Estados manteve-se praticamente estável em Gaza e na Cisjordânia nos últimos três meses, passando de 32% para 34%, mas, historicamente, estes valores continuam a ser baixos. No passado, as sondagens da PCPSR mostraram que o apoio à existência de uma Palestina independente ao lado do Estado de Israel se situava entre os 70% e os 80%.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, tem procurado convencer israelitas e palestinianos de que considera as negociações importantes, tendo afirmado no mês passado: "Não creio que (o conflito) acabe enquanto não houver uma solução com dois Estados". O problema é que os palestinianos não parecem acreditar nele. Quase três quartos (70%) dos inquiridos disseram que não consideram séria a conversa dos EUA sobre a criação de um Estado palestiniano.

Shikaki diz que é óbvio porque é que isto acontece.

Uma vez que tem todo esse poder, as pessoas não vão acreditar em si se disser: "Bem, não posso usar a minha influência contra Israel. Portanto, a conclusão é que está a falar da solução dos dois Estados, mas não tem qualquer intenção de fazer nada para a tornar realidade".

Fonte: edition.cnn.com