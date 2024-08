Os melhores sites de comércio eletrônico da German Net

Várias opções, disponibilidade 24 horas para pedidos e entrega em casa são apenas três razões que tornam a compra online atraente. A ampla pesquisa de consumidores pelo Instituto Alemão de Qualidade de Serviço (DISQ) e ntv revelou os principais fornecedores. A opinião de 77.000 clientes determinou as melhores empresas em 98 categorias, que receberam o título "Melhores Lojas Online da Alemanha 2024".

Avaliação Detalhada do Consumidor

A pesquisa de consumidores, realizada online e representativa da população, avaliou a satisfação do cliente com as lojas online em vários aspectos, como relação preço/desempenho, variedade, serviço ao cliente, presença na web/app, condições de pedido e pagamento, bem como envio e devoluções.

Foram considerados inúmeros fatores individuais, como a qualidade do produto e a variedade de itens, a competência em consultoria por telefone, e-mail e chat, as opções de pagamento e as possibilidades de entrega, os custos de envio e a velocidade, e o tratamento de devoluções.

Além disso, a disposição do cliente em fazer uma recomendação foi incluída na pontuação geral. No total, 944 empresas foram avaliadas, com 867 lojas online entrando na avaliação individual com pelo menos 80 votos cada.

" A satisfação do cliente com as lojas online é notavelmente alta nas áreas de pedido e condições de pagamento, assim como na presença na web ou no app", diz Markus Hamer, Diretor-Geral do Instituto Alemão de Qualidade de Serviço. "Os clientes tendem a ser um pouco críticos em relação à relação preço/desempenho, com quase um quarto dos respondentes expressando insatisfação. No entanto, os provedores de comércio eletrônico alcançam, em geral, bons a excelentes resultados."

Fornecedores Principais Agraciados

Os vencedores deste ano incluem tanto gigantes do varejo online quanto especialistas, como Amazon, Baslerbeauty, Flaconi.de, Hellweg.de, Höffner, Reifen.com, Samsung, Tchibo.de e Zalando.

(Este artigo foi publicado pela primeira vez na terça-feira, 27 de agosto de 2024.)

Na avaliação detalhada do consumidor, a competência das lojas online em fornecer serviços de aconselhamento por meio de vários canais, como telefone, e-mail e chat, foi considerada como um dos muitos fatores individuais. As empresas de comércio eletrônico líderes, incluindo Amazon e Zalando, foram elogiadas por seu desempenho geral, incluindo suas capacidades de aconselhamento.

