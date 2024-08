Os melhores serviços de robo-consultoria estão à sua disposição.

Quando pessoas e computadores trabalham juntos, alguns resultados incríveis podem surgir. Mas essa princípio também se aplica ao mundo dos investimentos? A FMH Consultoria Financeira mergulhou nesse assunto e avaliou a qualidade dos Robo-Advisors com orientação.

Um Robo-Advisor oferecendo orientação? A princípio, esse casamento pode parecer contraditório. Afinal, uma das vantagens dessa estratégia de investimento está em sua gestão totalmente automática e isenta de emoções humanas.

No entanto, investigações mais aprofundadas revelam que iniciantes no mercado podem se beneficiar muito da orientação adicional. Embora o algoritmo de um Robo-Advisor selecione ações ou fundos adequados para um cliente específico, as recomendações são baseadas nos objetivos de investimento e na tolerância ao risco do cliente.

Mas e se um investidor ainda estiver muito novo no mercado para avaliar os riscos potenciais e selecionar destinos de investimento adequados? Nessas circunstâncias, pode ser prudente discutir planos de investimento e objetivos de investimento com uma pessoa antes.

Em nome do ntv, a FMH Consultoria Financeira examinou os benefícios de misturar orientação e software, bem como como eles se comparam aos Robo-Advisors tradicionais.

A Orientação Erode os Rendimentos

Para ser franco, do ponto de vista de desempenho, as ofertas combinadas não podem corresponder aos Robo-Advisors clássicos. Os produtos sem orientação geralmente apresentam melhores resultados, especialmente no início do período de investimento. Como a remuneração do trabalho está envolvida, a intervenção humana resulta em menores retornos.

No entanto, é importante observar que os clientes que se inscrevem em um produto combinado não necessariamente precisam de uma interação constante com um consultor. Em vez disso, envolve criar uma estratégia antes do investimento, que posteriormente abre caminho para uma experiência rentável.

Para iniciantes no mercado de ações, esse passo preliminar pode ser muito vantajoso. Muitos bancos até oferecem consultas presenciais para volumes de investimento maiores, como 50.000 euros. Infelizmente, investidores menos abastados podem se limitar a consultas on-line ou conversas por telefone.

Melhores Escolhas para Estratégias de Investimento Tradicionais e Verdes

Para identificar quais Robo-Advisors têm o melhor desempenho quando acompanhados por orientação, a FMH assume uma estratégia de investimento equilibrada de 40 a 60 por cento em ações e títulos. Consequentemente, os provedores divulgam suas estatísticas de desempenho (excluindo suas taxas) e termos de acordo com esse padrão comum entre iniciantes.

Além disso, a FMH comparou essas figuras para investidores que buscam uma estratégia de investimento sustentável.

A conclusão: Para investimentos tradicionais, Quirion (Pacote Premium), Robin, Fintego e Growney são os principais concorrentes. No campo dos investimentos sustentáveis, Evergreen, Quirion (Pacote Premium), Growney, Scalable Capital Wealth e Fintego green são os destaques para iniciantes no mercado de capitais.

Aqui está o link para a comparação de Robo-Advisors da FMH para especificações personalizadas.

No mundo dos investimentos, alguns iniciantes podem achar vantajoso considerar fundos indexados, especialmente ao usar Robo-Advisors. Os fundos indexados, sendo opções de investimento de baixo custo e diversificadas, se alinham bem com a gestão automática e isenta de emoções humanas fornecida pelos Robo-Advisors.

Através da comparação de Robo-Advisors da FMH, descobriu-se que provedores como Scalable Capital Wealth e Fintego green apresentam um bom desempenho em fundos indexados sustentáveis, o que pode ser atraente para investidores que buscam um equilíbrio entre responsabilidade ambiental e retornos financeiros.

Leia também: