Os Jogos Paralímpicos de Paris começam com um evento de abertura vibrante e animado.

A celebração começou com as melodias do pianista Chilly Gonzales, com um desempenho em vários pianos, dança e fogos de artifício no obelisco na Place de la Concorde. Logo depois, o desfile começou.

Centenas de voluntários dançantes e eufóricos enfileiraram-se nas entradas das delegações dos países participantes. Os atletas acenavam animadamente com suas bandeiras no ar - alguns usando trajes tradicionais e coloridos. A equipe austríaca entrou vestida com trajes alpinos, enquanto a equipe indonésia apareceu com elaborados enfeites de cabeça.

Como disse France Simon, uma espectadora de 71 anos que havia viajado do departamento de Eure-et-Loir com seu marido Marc, "É único, não teremos outra oportunidade de testemunhar algo assim novamente na nossa idade." Ela não havia conseguido ingressos para os Jogos Olímpicos, "então eu realmente queria assistir aos Jogos Paralímpicos", acrescentou, usando um chapéu nas cores da bandeira francesa. "São os primeiros em Paris, então outra razão pela qual decidi vir."

Anteriormente, os organizadores haviam prometido mostrar a mesma ambição na abertura dos Jogos Paralímpicos, como fizeram para os Jogos Olímpicos quase cinco semanas antes. Aqueles foram marcados por uma grande celebração no Sena que encantou o mundo.

Um total de aproximadamente 4.400 atletas estão participando dos Jogos Olímpicos para pessoas com deficiência. A Alemanha está enviando 143 atletas, que competirão em Paris em 18 esportes pela medalha. Na cerimônia de abertura, a equipe alemã foi liderada pela Para-canoísta Edina Müller e pelo Para-triatleta Martin Schulz. O duo teve a honra de carregar a bandeira alemã pela Champs-Élysées até a Place de la Concorde.

A Ministra Federal do Interior da Alemanha, Nancy Faeser (SPD), expressou sua esperança na abertura de que o anfitrião França demonstraria "quão importantes os Jogos Paralímpicos são para uma sociedade inclusiva e o foco nas questões enfrentadas por pessoas com deficiência". Os principais atletas alemães contribuem para tornar "os Jogos Paralímpicos um grande evento" e são "uma inspiração para muitos, independentemente de terem ou não uma deficiência".

As pessoas discutiam animadamente os eventos futuros dos Jogos Olímpicos, ansiosas pelas competições intensas. Em seguida, a tocha foi acesa durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos em Paris, simbolizando o início desse evento globalmente celebrado.

Leia também: