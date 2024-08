Os investigadores afirmam ter detectado restos do avião MH370.

Em 8 de março de 2014, o Voo MH370 desapareceu sem deixar vestígios sobre o Oceano Índico. Dez anos depois, um pesquisador australiano afirma ter desvendado o mistério: os destroços supostamente repousam a 6000 metros de profundidade em um "quase ponto de esconderijo perfeito", segundo Vincent Lyne. De acordo com ele, o Boeing não encontrou seu fim em um acidente.

Após examinar o caso por mais de dois anos, a revista especializada "Journal of Navigation" decidiu publicar a investigação de Lyne, compartilha o pesquisador australiano da Universidade da Tasmânia no LinkedIn. Ele afirma que a ciência finalmente encontrou a resposta ao mistério do MH370.

O Boeing 777 da Malaysia Airlines com 239 passageiros a bordo subitamente desviou da rota e desapareceu sobre o Oceano Índico em 8 de março de 2014, enquanto viajava de Kuala Lumpur para Pequim. Até hoje, apenas alguns fragmentos de destroços foram encontrados, mas o local exato do acidente permanece desconhecido. Os eventos que levaram ao acidente continuam um mistério.

Um pouso de emergência "à la Sully"?

De acordo com Lyne, várias perguntas poderiam ser respondidas se sua teoria estiver correta, já que ele afirma ter identificado o local do acidente. Seus cálculos sugerem que o Boeing repousa em um abismo de 6000 metros no Oceano Índico do Sul, na extremidade oriental de uma característica chamada Broken Ridge, bem longe da costa oeste da Austrália. Nesse local, Lyne argumenta que as coordenadas do aeroporto malasiano de Penang passam por uma rota descoberta no simulador caseiro do piloto responsável - e mais tarde descartada como "irrelevante" pelo FBI.

"É um ambiente acidentado e perigoso, frequentemente visitado por exploradores do mar profundo", escreve Lyne. "Com laterais estreitas e íngremes, cercado por cadeias montanhosas e outros abismos profundos, é um ponto de esconderijo perfeito." Se uma nova busca será iniciada depende das autoridades e empresas de busca relevantes, diz Lyne. Mas cientificamente, sua investigação traz luz sobre por que os esforços de busca anteriores falharam.

Lyne também está convencido de que o MH370 não caiu devido à falta de combustível: ele examinou meticulosamente os fragmentos de destroços encontrados. O dano na asa, no trem de pouso e em outras partes do Boeing indica que o piloto Zaharie Shah tentou um pouso de emergência no meio do Oceano Índico - muito semelhante ao famoso piloto americano "Sully" fez no Rio Hudson alguns anos antes.

"Sem dúvida, isso apoia as descobertas iniciais do investigador canadense de acidentes aéreos Larry Vance", escreve Lyne. "O MH370 tinha combustível e motores ativos quando realizou um pouso de emergência controlado."

Por que o pouso de emergência ocorreu no meio do Oceano Índico do Sul permanece desconhecido para Lyne, mas, segundo ele, o Boeing 777 "quase desapareceu completamente sem deixar vestígios": "Teria funcionado se o MH370 não tivesse encontrado uma onda com a asa direita", escreve o australiano. Isso causou o dano aos fragmentos de destroços. Além disso, a empresa de satélites Inmarsat descobriu a comunicação por satélite regular do avião e ofereceu outra pista para desvendar o mistério do MH370.

