- Os indivíduos que lutam contra a pobreza são desproporcionalmente afetados pelo calor.

Quando se trata de calor e vulnerabilidade, o fator crucial é a sua situação financeira, como destacou Julio Díaz Jiménez, professor do Instituto de Saúde Carlos III de Madrid, no "Guardian". "Uma onda de calor não é a mesma experiência se você estiver morando em um dormitório com mais três pessoas e sem ar-condicionado, em vez de morar em uma villa com uma piscina e ar-condicionado", ele destaca.

Ondas de Calor Mortais

Em 2020, Jiménez estudou os efeitos do calor excessivo em diferentes distritos de Madrid. Os resultados? Apenas em três dos dezessete distritos as ondas de calor afetam as taxas de mortalidade. As pessoas afetadas residem em distritos com níveis de renda abaixo da média. Ao analisar o país inteiro, ele chegou à mesma conclusão.

A correlação vai além da moradia. Pessoas com menores rendas têm mais dificuldade em garantir casas bem equipadas. Elas também possuem menos ar-condicionado e frequentemente dividem espaços de vida com várias pessoas. A pobreza também afeta negativamente a saúde e o sistema imunológico.

Europa tem experimentado um aumento no número de ondas de calor desde o início do século. De acordo com as Nações Unidas, as temperaturas na Europa estão aumentando a uma taxa mais rápida do que em outros continentes, levando a consequências fatais.

Um estudo recente publicado na "Nature Medicine" prevê aproximadamente 47.690 mortes relacionadas ao calor em 2023. Embora seja uma estimativa, os pesquisadores enfatizam na "Nature Medicine" que, com uma probabilidade de 95%, o número de mortes relacionadas ao calor na Europa neste ano estará entre 28.800 e 66.500. O Ministério Federal da Saúde da Alemanha estima cerca de 3.200 mortes relacionadas ao calor na Alemanha para 2023.

Referências: Ciência Direta 1, Ciência Direta 2, "The Guardian", Bundesgesundheitsministerium

As previsões de ondas de calor para 2023 sugerem cerca de 47.690 mortes relacionadas ao calor em toda a Europa, com o número real provavelmente dentro da faixa de 28.800 a 66.500. Devido a restrições financeiras, indivíduos em famílias de baixa renda frequentemente moram em casas mal equipadas e dividem espaços de vida, o que os torna mais suscetíveis aos efeitos prejudiciais das ondas de calor.

Leia também: