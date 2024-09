Os extremistas de direita da Áustria estão na frente nas eleições deste domingo.

Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, no entanto, o FPO não surge como um novato e tem uma história de fazer parte de governos de coalizão.

Com as últimas pesquisas sugerindo que pode não obter uma maioria clara, o FPO precisaria do apoio de outros partidos – que poderiam se unir para impedir sua ascensão ao poder. Aqui está o que você precisa saber.

Quem são os FPO?

O FPO é frequentemente rotulado como pioneiro dos partidos de extrema-direita europeus e defende uma posição anti-imigração, anti-Islam, eurocética e antivacinação. Um de seus slogans anteriores era "lealdade à pátria em vez de ladrões marroquinos".

De acordo com Benjamin Biard, cientista político e pesquisador sênior do centro de pesquisa e informações socio-políticas (CRISP), com sede em Bruxelas, o FPO "compartilha muitas semelhanças" com outros partidos de extrema-direita europeus proeminentes, como a Rali Nacional (RN) da França, o Vlaams Belang (VB) flamengo, a Lega italiana e o Partido pela Liberdade (PVV) dos Países Baixos.

No entanto, Biard destaca uma distinção significativa. Ao contrário da Alternativa para a Alemanha (AfD), que foi formada em 2013 como resposta às políticas da zona do euro, o FPO foi estabelecido na década de 1950 após o período nazista e tem raízes fortes na política austríaca. Ele já esteve no poder em nível federal três vezes, em coalizão com outros grupos, tornando-se um dos poucos partidos de extrema-direita na Europa a ter alcançado isso.

Em 9 de junho, o partido venceu as eleições para o Parlamento Europeu (PE) na Áustria pela primeira vez, conquistando 25,5% dos votos e ansioso para traduzir esse sucesso para o nível nacional.

O historiador Nikolaus Wasmeier, com sede em Londres, diz à CNN que, após sua fundação em 1956 por ex-nazistas, o FPO evitou qualquer ligação direta com o nazismo. No entanto, ele trilhou um caminho controverso, passando da extrema-direita ao centro e voltando novamente.

“Em seus primeiros anos, o FPO defendia ideias pangermânicas e buscava pavimentar o caminho para o retorno do nacional-socialismo na Áustria”, disse Biard. “Na época, era composto principalmente por simpatizantes nazistas, nacionalistas pró-alemães e libertários”.

O pangermanismo foi um movimento político que buscava unir todos os que falavam alemão ou uma língua germânica no século 19.

A posição liberal do FPO acabou superando sua antiga posição nas décadas de 1970 e 1980, e então foi reconhecido como um legítimo concorrente no cenário eleitoral austríaco. Sua posição política mudou novamente quando Jörg Haider se tornou líder do partido em 1986. Haider, filho de ex-membros do partido nazista, importou um estilo populista e centrou o programa do partido em nacionalismo social e liberalismo econômico.

O estilo populista de Haider e o deslocamento para a direita atraíram um grande apoio, e o partido venceu 27% dos votos nas eleições de outubro de 1999. Após sua entrada em um governo de coalizão com o Partido Popular Austríaco (ÖVP), Haider permaneceu fora da administração. No entanto, sua ascensão e a presença do FPO no governo austríaco alarmaram a UE, deixando-a isolada diplomaticamente.

Nos últimos anos, o partido esteve envolvido em vários escândalos, notadamente em 2019 durante seu segundo governo de coalizão com o ÖVP. Batizado de "Ibiza-gate", o então líder Heinz-Christian Strache foi flagrado em vídeo prometendo contratos governamentais a uma mulher que se passava como sobrinha de um oligarca russo – resultando em sua renúncia e o colapso da coalizão.

Desde 2021, o FPO é liderado por Herbert Kickl. Kickl, um ideólogo de extrema-direita, prometeu transformar a Áustria em uma "fortaleza" se vencer o poder e se descreve como o futuro "Volkskanzler", ou "chanceler do povo", um termo que desperta críticas devido ao passado nazista do FPO.

Quais são as principais políticas do FPO?

Os temas centrais para as eleições de 29 de setembro são o custo de vida, imigração, mudança climática e a guerra na Ucrânia. A Áustria luta com altos níveis de inflação e crescimento abaixo da média há quase dois anos, além da pressão dos aliados europeus para reduzir sua dependência do gás russo.

Uma tentativa de terrorismo fracassada em agosto para atacar um concerto da Taylor Swift em Viena desencadeou debates sobre segurança interna, enquanto as enchentes generalizadas neste mês, que deixaram cinco mortos e declararam o Baixo Áustria como zona de desastre, elevaram a mudança climática na pauta.

O FPO conseguiu explorar algumas dessas preocupações dos eleitores. Em seu manifesto eleitoral, o partido propõe regras de imigração mais rígidas e o que chama de "remigração" – a repatriação de indivíduos de volta a seus países de origem, especialmente criminosos.

Posicionando-se como um partido que representa a classe trabalhadora e apela aos trabalhadores de baixa renda que se sentem marginalizados, o FPO também apresentou medidas para impulsionar a economia, como vantagens fiscais para jovens trabalhadores e impostos sobre poupança reduzidos.

O partido, que é historicamente anti-EU e tem laços supostamente próximos à Rússia, se opõe às sanções da UE contra a Rússia, bem como à ajuda adicional à Ucrânia, mantendo que a Áustria deve permanecer imparcial. Ao contrário de seus rivais, o FPO defende que a Áustria deve continuar a utilizar suprimentos de gás russo para evitar um aumento nos preços da energia.

A aliança agora se alinha com o Fidesz da Hungria no Parlamento Europeu, que é liderado por Viktor Orban, que mantém as ligações mais próximas com o líder russo Vladimir Putin na Europa.

O partido de extrema direita ganhou impulso após as consequências da pandemia de Covid-19 e é conhecido por sua veemente oposição às vacinas. Anteriormente, Kickl criticou as vacinas como uma forma de "experimento de engenharia genética".

O professor Heinisch Reinhardt, especialista em Política Comparada da Universidade de Salzburgo, descreve o FPO como "um dos partidos de direita radical mais bem-sucedidos desde os anos 80".

Em uma entrevista à CNN, Reinhardt afirmou: "Eles prosperam devido ao vácuo que preenchem. Como outros populistas, eles contestam as visões de todos os outros partidos e atingem efetivamente os democratas descontentes, a insatisfação elitista e a crítica da linha principal".

Ele também atribui a desconfiança no governo de coalizão da Áustria – um "governo de duas partes ideologicamente opostas que entram em conflito em quase tudo" – como contribuindo para o sucesso do FPO.

"Nesse ambiente de instabilidade, o FPO floresceu, em certa medida, porque tem Kickl, um comunicador altamente habilidoso e indivíduo disciplinado com uma inteligência excepcional que o diferencia de seus antecessores".

As pesquisas diárias do Der Standard sugerem que o FPO está prestes a vencer com 27% dos votos, superando seus principais concorrentes, o partido governante OVP com 25% e os social-democratas do centro-esquerda (SPO) com 20%.

Se o FPO sair vitorioso, seu possível aliado seria o OVP, com quem já serviu como parceiro de coalizão júnior duas vezes antes.

O chanceler Karl Nehammer do OVP expressou relutância em formar um governo com Kickl, afirmando que é impossível "formar um governo com alguém que reverencia teorias da conspiração". No entanto, deixou a porta aberta para a colaboração sem Kickl, compartilhando pontos comuns em questões como imigração e cortes de impostos.

Se o OVP se sair melhor nas pesquisas, pode engajar em negociações com o FPO ou tentar estabelecer a primeira aliança de três partidos da Áustria – com o SPO e seja o Greens ou o partido liberal NEOS.

De acordo com Reinhardt, o FPO é mais provável que participe de um governo se ficar em segundo lugar em vez de em primeiro. "Se o FPO ficar em primeiro lugar, só poderia formar um governo com os conservadores. No entanto, é questionável se o OVP Would want to be the junior partner in a coalition with the FPO when it could be the senior partner in a coalition with the SPO and a third party".

Reinhard acredita que, se uma coalizão entre OVP e SPO for matematicamente viável, essa é a saída mais provável.

No entanto, Biard afirma que "não é impossível para o FPO fazer parte de uma coalizão, ou até mesmo liderá-la – uma primeira na Áustria. Isso aumentaria a importância e a influência da extrema direita não apenas na Áustria, mas também no nível europeu".

As raízes históricas fortes do FPO na política austríaca, combinadas com seu sucesso nas eleições parlamentares europeias, sugerem que poderia ter um impacto significativo na política europeia se formar um governo de coalizão. Isso lembra outros partidos de extrema direita proeminentes da Europa, como o Rali Nacional (RN) da França, que compartilham ideologias semelhantes e também já exerceram poder em seus respectivos países.

No contexto da Europa, o FPO compartilha muitas semelhanças com a Hungria's Fidesz, aliado mais próximo da Rússia na Europa, liderada por Viktor Orban, o aliado mais próximo de Vladimir Putin na Europa. A posição anti-EU do FPO e seus supostos laços com a Rússia poderiam potencialmente impactar as relações da Áustria com a União Europeia.

