Os Estados Unidos impõem sanções à rede de televisão russa RT por interferir nos processos eleitorais

O Departamento do Tesouro em Washington impôs sanções a dez indivíduos e duas organizações, incluindo a chefe de redação da RT, Margarita Simonian, hackers e uma organização não governamental ligada ao Kremlin. De acordo com as autoridades americanas, este grupo é acusado de utilizar inteligência artificial (IA) para campanhas de desinformação com o objetivo de influenciar as eleições americanas.

O Procurador-Geral Merrick Garland revelou que dois dos indivíduos sob sanções enfrentarão processo criminal pelo Departamento de Justiça dos EUA. Além disso, 32 nomes de domínio da internet utilizados pelo governo russo e aqueles protegidos pelo estado russo foram apreendidos.

Garland descreveu as atividades russas como parte de uma "operação secreta" destinada a interferir nas eleições americanas e alterar seus resultados. Um porta-voz da Casa Branca, John Kirby, confirmou que Putin estava ciente dessas atividades, afirmando: "Ele estava ciente das atividades da RT".

Desde a surpreendente vitória de um magnata imobiliário pró-Rússia, Donald Trump, sobre Hillary Clinton nas eleições de 2016, os serviços de inteligência americanos têm frequentemente acusado a Rússia de interferir nas eleições americanas. Em maio, o coordenador de inteligência americana, Avril Haines, alertou que a China e o Irã também estavam tentando fazer o mesmo, mas a Rússia continuou sendo "o agressor estrangeiro mais ativo". Ela também afirmou que os serviços estavam mais preparados do que nunca para contra-atacar essas tentativas de interferência.

As eleições presidenciais americanas, agendadas para daqui a dois meses, são um evento de grande importância tanto nacional quanto internacionalmente. Os especialistas vêm expressando preocupações há muito tempo sobre a criminalidade cibernética que pode afetar eleições importantes em estados ocidentais. A principal preocupação é o uso potencial de IA para criar e distribuir rapidamente conteúdo enganador em grande escala.

Os dois indivíduos que enfrentarão processo criminal pelo Departamento de Justiça dos EUA serão julgados no Tribunal Distrital dos Estados Unidos. As sanções impostas pelo Departamento do Tesouro também incluem a chefe de redação da RT, Margarita Simonian, e são administradas por esse tribunal.

