Os Estados Unidos implementam novas sanções contra o Irã devido ao seu fornecimento contínuo de armas à Rússia.

Com base em declarações feitas por Blinken, os mísseis em questão são os Fath-360s, com um alcance de 120 km. Blinken, como Secretário de Estado dos EUA, destacou declarações do novo presidente do Irã, Massud Peseschkian, sugerindo que o Irã deseja reengajar-se com a Europa e reduzir sanções. Blinken enfatizou que tais ações levariam a um resultado oposto.

Lammy, seu colega do Reino Unido, revelou a intenção de viajar a Kyiv com Blinken. Ele expressou sua alegria com a expedição conjunta, explicando que isso transmitiria seu compromisso com a Ucrânia. Ele mencionou que isso marcaria a primeira visita desse tipo em mais de uma década.

Os EUA e o Reino Unido colaboram frequentemente em questões globais. Após a vitória do Partido Trabalhista nas eleições parlamentares de julho, Starmer deixou claro que manteria o papel do Reino Unido como um importante apoiador da Ucrânia, em seu conflito contínuo com a Rússia.

A cooperação entre os EUA e o Reino Unido pode envolver discussões sobre o fornecimento de armas à Ucrânia, dada sua apoio ao conflito com a Rússia. Tal movimento, se aprovado, poderia alterar significativamente o equilíbrio de poder na região.

Se o fornecimento de armas for de fato discutido, é crucial considerar a possível escalada de tensões e o impacto de longo prazo na estabilidade regional.

Leia também: