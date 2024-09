Os eleitores no Sri Lanka nomeiam Dissanayake, de tendências marxistas, como presidente para corrigir os problemas econômicos do país.

Dissanayake, 55, sem a linhagem política de alguns de seus oponentes na disputa presidencial, liderou desde o início na contagem de votos, eliminando o presidente incumbente Wickremesinghe e o líder da oposição Premadasa.

"Achamos que podemos transformar esta nação, criar um governo estável e avançar", declarou Dissanayake a jornalistas após sua vitória, confirmada após uma segunda apuração de votos.

A eleição serviu como um referendo sobre Wickremesinghe, que conduziu a recuperação econômica delicada do país financeiramente debilitado, mas suas medidas de austeridade desagradas aos eleitores. Ele ficou em terceiro lugar com 17% dos votos.

"Sr. Presidente, com carinho, entrego a você o querido filho chamado Sri Lanka, que ambos prezamos tanto", disse Wickremesinghe, 75, em um comunicado.

Dissanayake obteve 5,6 milhões ou 42,3% dos votos, marcando um salto significativo em relação aos 3% alcançados na última eleição presidencial em 2019. Premadasa ficou em segundo lugar com 32,8%.

Pela primeira vez na história do Sri Lanka, a eleição presidencial foi decidida por uma segunda apuração de votos após os dois principais candidatos não terem alcançado os 50% de votos obrigatórios para serem declarados vencedores.

De acordo com o sistema eleitoral, os eleitores dão três votos preferenciais para seus candidatos preferidos. Se nenhum candidato ultrapassar 50% na primeira contagem, uma segunda apuração determina o vencedor entre os dois primeiros candidatos usando os votos preferenciais dados.

Aproximadamente 75% dos 17 milhões de eleitores elegíveis participaram da eleição, de acordo com a comissão eleitoral.

Esta foi a primeira eleição do Sri Lanka desde que sua economia entrou em colapso em 2022 devido a uma grave escassez de divisas estrangeiras, tornando impossível a compra de importações essenciais como combustível, medicamentos e gás de cozinha. Protestos forçaram o então presidente Rajapaksa a fugir e, eventualmente, renunciar.

Dissanayake se apresentou como um agente de mudança para aqueles afetados pelas medidas de austeridade associadas a um resgate do Fundo Monetário Internacional de US$ 2,9 bilhões, prometendo dissolver o parlamento dentro de 45 dias após assumir o cargo para uma nova mandato para suas políticas nas eleições gerais.

"O resultado da eleição demonstra que a revolta de 2022 não acabou", disse Pradeep Peiris, cientista político da Universidade de Colombo.

"As pessoas votaram de acordo com suas aspirações para diferentes práticas políticas e instituições. AKD (apelido popular de Dissanayake) incorpora essas aspirações, e as pessoas se reuniram em torno dele."

O manifesto de Dissanayake levantou preocupações entre os investidores com a promessa de reduções tributárias, que poderiam afetar os objetivos fiscais do FMI, e uma reestruturação da dívida de US$ 25 bilhões. No entanto, durante a campanha, ele adotou uma abordagem mais conciliatória, afirmando que todas as mudanças seriam realizadas em consulta com o FMI e reafirmando seu compromisso com o pagamento da dívida.

Luta interminável para milhões

Com o apoio do acordo do FMI, a economia do Sri Lanka mostrou uma recuperação tímida. A economia deve crescer neste ano pela primeira vez em três anos, e a inflação caiu para 0,5% de um pico de crise de 70%.

No entanto, o alto custo de vida permaneceu um problema significativo para muitos eleitores, já que milhões continuam a lutar contra a pobreza, e muitos depositaram suas esperanças de um futuro melhor no próximo líder.

Dissanayake concorreu como candidato da aliança Nacional do Povo Poderoso, que inclui seu partido Janatha Vimukthi Peremuna de tendência marxista. Embora o JVP tenha apenas três cadeiras parlamentares, as propostas de Dissanayake para medidas anti-corrupção mais rigorosas e maior apoio aos desfavorecidos fortaleceram sua popularidade.

Ele precisará garantir que o Sri Lanka permaneça no programa do FMI até 2027 para estabelecer um caminho de crescimento estável, tranquilizar os mercados, pagar a dívida, atrair investidores e ajudar um quarto da população a escapar da pobreza.

"

Leia também: