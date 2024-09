Os dinossauros eram acompanhados pela presença cintilante de vaga-lumes.

No filme "Jurassic Park", cientistas revitalizam dinossauros utilizando o sangue antigo de um mosquito aprisionado em âmbar. Na realidade, pesquisadores se interessam por esses fósseis, principalmente pelo inseto em si, especialmente se for tão extraordinário quanto a larva luminescente que habitou a Terra milhões de anos atrás.

Os olhos dos dinossauros poderiam ter sido agraciados com o espetáculo da luminescência, já que a bioluminescência provavelmente era comum em insetos durante a era Cretácea. Um inseto recentemente revelado, selado dentro de âmbar, data de cerca de 99 milhões de anos. Cientistas afirmam que essa descoberta é uma larva luminosa (Lampyridae) e detalham seus achados na revista "Proceedings B" da Real Sociedade Britânica.

O novo besouro identificado, que exibe órgãos de emissão de luz, é nomeado Flammarionella hehaikuni. É acreditado que seja uma ancestral feminina da subfamília moderna Luciolinae, segundo a equipe de pesquisa liderada por Chenyang Cai do Instituto de Geologia e Paleontologia de Nanjing, na China. O órgão de luz localizado perto da ponta do abdômen do besouro tem uma semelhança impressionante com os órgãos produtores de luz de vaga-lumes atuais.

Descobrimento Abundante de Larvas Luminosas em Depósito de Âmbar

Este é o segundo espécie de larva luminosa da era Cretácea a ser descoberta, que vai de 145 a 66 milhões de anos. Tanto uma vaga-lume emplumada quanto um besouro luminoso pertencente à família fóssil Cretophengodidae também foram descobertos dessa época. Todos foram encontrados em âmbar de 99 milhões de anos do Vale de Hukawng, no norte da Myanmar.

Como o primeiro autor explica, esses fósseis vêm do mesmo depósito e época de âmbar e mostram uma variedade de adaptações morfológicas relacionadas à bioluminescência. Isso sugere que o processo evolucionário da época produziu vários órgãos emissores de luz.

Pesquisas indicam que os besouros bioluminescentes podem ter surgido entre o final do Jurássico e o início do Cretácea. A proliferação de Lampyrids bem documentados é evidência de que os espetáculos luminosos de várias larvas luminosas já existiam durante a era Cretácea.

Pequenos Vaga-lumes Brilhantes na Europa Central Hoje

Agora foram reconhecidas mais de 2.000 espécies de vaga-lumes - com apenas algumas habitando a Europa Central. Em algumas espécies, apenas os machos podem voar, enquanto não todas as espécies produzem luz em ambos os sexos. Na Europa Central, você inevitavelmente encontrará pequenos vaga-lumes voadores masculinos brilhantes (Lamprohiza splendidula).

Os órgãos de luz estão sempre localizados na extremidade traseira. A luz verde é resultado de uma reação química: a luciferina se transforma em oxiluciferina pela enzima luciferase. Durante essa transição, energia é liberada na forma de luz. Especialistas supõem que os órgãos de luz servem para busca de parceiros ou comunicação.

O primeiro autor Chenyang Cai especula que a bioluminescência nos besouros pode ter sido inicialmente um mecanismo de defesa. "A luz emitida pode ter atuado como um sinal de alerta para potenciais perigos, sinalizando a toxicidade ou inabilidade para comer dos besouros aos predadores." Essa conjectura é apoiada pela observação de que muitos besouros já possuem órgãos de luz em suas fases larvais, muito antes de atingir a maturidade sexual, sugerindo um propósito além do acasalamento.

O besouro recentemente descoberto mede cerca de 8,5 milímetros de comprimento, 2,9 milímetros de largura, é marrom escuro e muito peludo. Sua característica mais distinta são suas antenas longas e nitidamente serrilhadas. Essa nova espécie difere significativamente das Luciolinae modernas, cujas antenas geralmente têm finos e curtos fios, de acordo com a pesquisa. No entanto, Flammarionella ainda é atribuída a essa subfamília, com a expectativa de que mais glow worms bem preservados da era Cretácea sejam descobertos em breve.

O autor principal Chenyang Cai atribui essa confiança à abundância de árvores produtoras de resina nas florestas do Cretácea. A resina protegia as árvores e, ao mesmo tempo, aprisionava numerosos insetos. "A resina aprisionou esses organismos rapidamente e os protegeu da decomposição, do clima e dos carniceiros, resultando em fósseis exquisitamente preservados."

O estudo acrescenta que a larva luminosa apresenta transformações peculiares em suas antenas. As depressões ovaladas levemente impressas nas pontas dos segmentos das antenas poderiam ter ajudado na detecção de cheiros. "Esse tipo de órgão sensorial nas antenas não foi documentado em larvas luminosas antes. Pits semelhantes podem ser encontrados em várias ordens de insetos e são utilizados como órgãos de cheiro."

