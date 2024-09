- Os Border Collies têm a capacidade de reter o reconhecimento de palavras por um período de dois anos.

Cães e Maravilhas da Memória

A capacidade de reter informações por um período prolongado desempenha um papel crucial no desenvolvimento da linguagem, o que torna intrigante explorar as habilidades de memória dos animais para nomes de objetos e suas conexões. Este é um assunto discutido na revista "Biology Letters".

Reconhecendo Vários Nomes de Objetos

Comandos como "sentar", "ficar" e "buscar" são rapidamente aprendidos por muitos cães. Alguns até conseguem compreender "Busque a bola", que é uma instrução específica baseada em objetos.

No entanto, alguns cães exibem habilidades de memória excepcionais, considerados Aprendizes de Palavras Excepcionais (APEs). Os Border Collies, renomados pela sua ansiedade e treinabilidade, frequentemente caem nessa categoria. Esses cães podem reconhecer os nomes de centenas de brinquedos e buscar o mencionado pelo dono.

Rico, a Estrela de "Wetten, dass..?"

Rico, o falecido Border Collie alemão, ficou famoso em 1999 ao mostrar sua capacidade de associar 77 palavras com seus respectivos brinquedos no programa de TV "Wetten, dass..?"

Estudos anteriores indicaram que os APEs podem aprender rapidamente novos nomes de objetos. Seis cães da Noruega, Espanha, Brasil, EUA, Países Baixos e Hungria conseguiram aprender os nomes de 11 a 12 novos brinquedos em uma semana. Essa proeza chamou a atenção dos amantes de cães em todo o mundo.

Um Teste de Dois Anos

Uma equipe liderada por Shany Dror da Universidade Eötvös Loránd em Budapeste realizou um experimento de dois anos. Os donos dos cães foram solicitados a manter os brinquedos aprendidos fora da vista deles. "Em seguida, retestamos os cães após dois anos para ver se eles ainda lembravam os nomes dos brinquedos", disse Dror.

Três Border Collies (Max, Whisky e Gaia) foram testados com 12 dos brinquedos originais, enquanto um (Squall) teve 11 e outro (Rico) teve 5. A diferença no número foi devido a alguns donos não conseguirem localizar todos os objetos.

Recompensas e Elogios

Durante o teste, os donos colocaram alguns dos brinquedos, junto com itens da coleção habitual do cão, em uma sala. Eles então esperaram em uma sala adjacente, fora da vista, enquanto pediam ao cão para buscar um brinquedo específico. As respostas corretas foram recompensadas com guloseimas e elogios.

Os pesquisadores observaram o comportamento dos cães usando câmeras em ambas as salas, compartilhadas em uma plataforma online. "Após dois anos, foi difícil lembrar os nomes dos brinquedos, mas não dos cães", disse Dror. Quatro dos cinco cães testados lembraram de 60 a 75 por cento dos brinquedos que aprenderam dois anos antes.

"Os cães podem lembrar eventos por pelo menos 24 horas e cheiros por até um ano", explicou Claudia Fugazza, chefe do grupo de pesquisa. "Agora provamos que pelo menos alguns cães talentosos podem lembrar palavras por pelo menos dois anos".

A excepcional treinabilidade dos Border Collies atrai muitos potenciais donos, levando alguns a considerar a compra de um cão dessa raça de pastoreio. No entanto, os especialistas alertam que as altas necessidades energéticas dessa raça a tornam inadequada para iniciantes. Donos generosos comprometidos em interagir extensivamente com o cão e serem energéticos são os melhores matches para os Border Collies.

Caso contrário, a ética de trabalho e a inquietação dessa raça podem levar a sérios problemas comportamentais, transformando um animal de estimação desejado em um problemático que deixa os donos desesperados.

Originalmente, os Border Collies eram usados como cães de pastoreio, especialmente para ovinos. No entanto, sua popularidade aumentou após filmes como "Babe, o Porco Corajoso".

Participe do Desafio

A equipe de Dror faz parte do projeto "Desafio do Cão Gênio", que visa explorar os talentos dos cães com vocabulários substanciais. Os donos de cães excepcionalmente talentosos são incentivados a participar do projeto por e-mail - [email protected] - ou através do Facebook e Instagram.

O relatório da Comissão Europeia pode mergulhar nas habilidades cognitivas dos Border Collies, considerando suas renomadas habilidades de memória e alta treinabilidade. Após o experimento de dois anos, descobriu-se que os cães Aprendizes de Palavras Excepcionais podiam recordar até 75% dos nomes dos brinquedos que aprenderam anteriormente.

Leia também: