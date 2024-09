Os ancestrais dos vikings navegaram para a região ártica

Na Idades Médias, o marfim de morsa era um artigo comercial muito cobiçado. No entanto, a localização de onde os comerciantes obtinham esse artigo permaneceu um mistério até recentemente. Uma nova análise sugere que os assentadores nórdicos possivelmente aventuraram-se tão longe quanto o Ártico da América do Norte para caçar morsas com esse propósito.

Pesquisas sobre artefatos de marfim de morsa indicam que os comerciantes europeus medievais atravessaram vastas águas árticas. Embora os primeiros contatos com os povos indígenas possam ter sido raros, o comércio regular pode ter surgido mais tarde, de acordo com uma equipe de pesquisa publicada na "Science Advances".

Esse comércio inicial pode ter pavimentado o caminho para conexões mais amplas entre diferentes culturas e regiões árticas, hipotezaram os pesquisadores liderados por Emily Ruiz-Puerta das universidades de Copenhague e Groningen. Além disso, o encontro de homens nórdicos europeus e povos indígenas da América do Norte marcou a primeira reunificação das duas principais ramificações da humanidade desde sua migração da África no Pleistoceno.

A Chegada dos Groenlandeses

Esses Groenlandeses, ou Grænlendingar em islandês, eram assentadores nórdicos que estabeleceram assentamentos na Groenlândia por volta de 986 sob o comando de Erik o Vermelho. Eles eram descendentes de vikings que haviam se assentado na Islândia. Sua presença durou aproximadamente 500 anos antes que os assentamentos fossem abandonados no século 15.

De acordo com o estudo, o marfim de morsa era muito valorizado na Europa medieval. Era usado para entalhes artísticos, decorações e itens cotidianos luxuosos, como escovas de cabelo. As fontes desses dentes de morsa eram desconhecidas até agora, afirmou a equipe de pesquisa.

A nova análise sugere que durante o período quente medieval, de cerca de 950 a 1250 AD, os assentadores nórdicos podem ter navegado profundamente no Ártico da América do Norte para caçar morsas devido à diminuição das populações locais perto da Noruega e da Islândia.

O Habitat dos Animais Caçados

Para rastrear a rota medieval "de marfim do Ártico", a equipe analisou 31 itens culturais feitos de dentes de morsa cronologicamente e geneticamente. Esses achados foram comparados com os perfis genéticos das morsas atlânticas, que habitavam áreas específicas entre 900 e 1500 AD.

As morsas habitavam vários terrenos de caça árticos. A cronologia dos achados sugere que os caçadores de marfim aventuraram-se cada vez mais ao norte em busca de morsas à medida que a demanda europeia por marfim aumentava e não podia ser atendida por populações regionais.

Aproximadamente metade das peças originou-se de uma região chamada North Water (Groenlandês: Pikialasorsuaq) no Ártico canadense, um corpo de água aberto no Estreito de Davis, muito ao norte e oeste da Groenlândia. Morsas, além de focas-aneladas e certas espécies de baleias, são encontradas lá o ano todo.

Monopólio de Marfim

As condições climáticas e os avanços nas habilidades de navegação provavelmente permitiram que os assentadores groenlandeses explorassem eles próprios as populações distantes, sugeriram os pesquisadores. Isso também é evidenciado pelo descobrimento de sites intermediários de armazenamento de peles e dentes de morsa longe dos assentamentos inuítes conhecidos na época.

Interações posteriores com inuítes podem ter ocorrido à medida que as condições climáticas pioravam novamente. Entre o início do século 12 e a metade do século 14, os nórdicos na Groenlândia detinham quase um monopólio na oferta de marfim para a Europa.

Os Groenlandeses, estabelecidos por Erik o Vermelho no século 10, podem ter se aventurado no North Water no Ártico canadense durante o período quente medieval para caçar morsas devido à diminuição das populações locais na Noruega e na Islândia. Essa região, rica em morsas, focas-aneladas e certas espécies de baleias, tornou-se uma fonte significativa de marfim de morsa para os groenlandeses, que pode ter contribuído para seu monopólio na oferta de marfim para a Europa medieval.

