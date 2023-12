David Zurawik

Opinião: Rupert Murdoch ajudou a destruir os media - e a política

Ao deixar na quinta-feira o controlo diário dos conselhos de administração da Fox e da News Corporation, para se tornar presidente emérito das duas empresas, o fundador de 92 anos deixa para trás um legado de jornalismo e comentários imprudentes e partidários que contribuíram para uma cidadania tão zangada e polarizada que a nossa própria democracia parece ameaçada, segundo alguns analistas. E com Murdoch a entregar o controlo diário do império ao seu filho, Lachlan, não parece provável que a perigosa forma de fazer negócios da Fox mude para melhor.

Apesar de existirem outros factores que contribuem para a polarização - como os políticos e a economia global - a Fox News de Murdoch tem desempenhado um papel importante, mesmo naqueles, ao apresentar os membros mais barulhentos e transgressores do Congresso e ao fazer dos imigrantes e dos democratas bodes expiatórios dos desafios económicos da nação.

Embora Murdoch tenha vindo a construir o seu império mediático em jornais desde os anos 50 na Austrália e nos anos 70 nos EUA, foi a fundação do canal Fox News em 1996 que o levou a tornar-se uma força gigante na vida política americana. Embora o canal fosse rotulado de noticiário com a frase de efeito "justo e equilibrado" (que abandonou há alguns anos), era tudo menos isso.

Nos anos 90, havia espaço na televisão por cabo para um canal que apresentasse vozes conservadoras, sem dúvida. Mas desde o seu início, com Murdoch a nomear Roger Ailes como diretor executivo, a Fox News era sobretudo uma operação política e não jornalística. Ailes, que ajudou Richard Nixon a ser eleito presidente em 1968, especializou-se no uso político dos media.

Depois da Segunda Guerra Mundial, os principais guardiões dos media nos EUA tinham muito cuidado com a propaganda e a desinformação. Viram os seus efeitos na Europa nas décadas de 1930 e 40. A propaganda foi uma componente fundamental da ascensão de Adolf Hitler na Alemanha e de Benito Mussolini em Itália.

Mas não Murdoch. Ele deu rédea solta a Ailes para fazer o que fosse preciso para colocar a Fox News no mapa, outra parte importante do legado de Murdoch que não devemos ignorar: Ele abriu as portas do canal de televisão por cabo à propaganda, à desinformação e à desinformação. E estabeleceu o modelo para o que se tornou uma poderosa máquina de mensagens de direita.

E vejam onde estamos agora, enquanto nos esforçamos por encontrar plataformas de comunicação social em que possamos confiar, num esforço para dar sentido a acções políticas que estão para além do pálido, como o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, ou a recusa de um presidente derrotado em promover uma transferência pacífica de poder. Mais uma vez, Murdoch não é a única razão para a falta de confiança nos meios de comunicação social e para a enxurrada de desinformação e desinformação. Mas a sua Fox News é a maior e mais ruidosa voz que tem promovido narrativas falsas como a que diz que as eleições de 2020 foram manipuladas.

Tenho escrito sobre Murdoch e a Fox desde os anos 80 e tenho observado que Murdoch estava mais preocupado com o dinheiro do que com a ideologia. Mas o seu maior pecado é o facto de ter ignorado o sentido de responsabilidade social que a maioria das emissoras americanas tradicionais aceitava como o preço de fazer negócios.

Receba o nosso boletim semanal gratuito

Subscrever o boletim informativo da CNN Opinion

Junte-se a nós no Twitter e no Facebook

Aqui e noutros países, as suas operações desrespeitaram as regras e transgrediram os códigos tradicionais de comportamento dos media. E, ao fazê-lo, serviu como um modelo improvável para uma nova geração de titãs dos media tecnológicos, como Mark Zuckerberg, que inicialmente se recusou a aceitar a responsabilidade pela desinformação publicada no Facebook durante as eleições de 2016. Também se pode ver muito de Murdoch no estilo de gestão do X de Elon Musk.

Em 2011, Murdoch teve de prestar contas no Reino Unido, quando Murdoch e o seu filho, James, foram chamados a depor perante a Comissão de Cultura, Media e Desporto do Parlamento num escândalo que envolvia uma das suas propriedades, o News of the World. Murdoch pediu desculpa em anúncios de página inteira em sete jornais pelo papel do seu jornal na pirataria informática do telemóvel de um adolescente assassinado.

Em janeiro deste ano, Murdoch foi deposto no processo de 1,6 mil milhões de dólares da Dominion Voting Systems contra a Fox News por causa das suas falsas alegações de fraude eleitoral. Ele reconheceu que alguns apresentadores da Fox News endossaram falsas alegações de que a eleição de 2020 foi roubada.

Em abril, a Fox News resolveu o caso por 787,5 milhões de dólares e ainda enfrenta outros litígios sobre as falsas alegações de fraude eleitoral que alimentam tanto rancor e discórdia na vida americana de hoje.

Em termos comerciais, Murdoch é uma figura mediática incrivelmente bem sucedida. Se adoramos magnatas que fazem dinheiro e capitães de indústria que assumem riscos, ele é o nosso homem.

Mas agora que ele se retira para trás do seu muro de dinheiro, resta-nos tentar limpar os destroços políticos que ele deixa para trás.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com