Opinião: Porquê tantas mudanças no "Jeopardy!"?

Nota do Editor: Bill Carter cobriu o negócio dos media durante mais de 25 anos no The New York Times. Foi também colaborador da CNN e autor de quatro livros sobre televisão, incluindo "The Late Shift". Foi o argumentista nomeado para um Emmy da adaptação cinematográfica desse livro pela HBO.As opiniões expressas neste comentário são da sua inteira responsabilidade. Ver mais opiniões na CNN.

Bill Carter

Também teve alguns toques novos na sequência de abertura, como imagens da equipa a segurar cartões (à la "Saturday Night Live") e escritores vistos a elaborar essas respostas desafiantes, para as quais os concorrentes precisam, sabe, das perguntas certas.

Mas a grande novidade de "Jeopardy!" é a introdução de algo chamado "The Second Chance Tournament", que traz de volta concorrentes notáveis que não ganharam. Não, não se está a chamar "O Torneio dos Não-Campeões", nem "Aí vêm os Perdedores".

Se juntarmos a isto o recente despedimento de Mayim Bialik como apresentadora em part-time, o que prolonga a controvérsia sobre o sucessor do lendário Alex Trebek, e para alguns tradicionalistas do "Jeopardy!", toda esta mudança de uma só vez tem sido um pouco perturbadora.

Um sítio Web chamado "Cinema Blend" captou algumas reservas dos fãs, melhor resumidas num vídeo publicado, que dizia "Um novo logótipo e uma nova sequência de abertura vistosa podem contradizer o que os fãs leais esperam do programa e diminuir a sensação calorosa e nostálgica".

Nos programas de jogos, como em grande parte da vida, é por sua conta e risco que se mexe com a "sensação calorosa e nostálgica"! (ou seja: é melhor não tentar eliminar o ponto de exclamação!)

Cartas na mesa: Sempre fui muito bom no "Jeopardy!".

Atribuo isso a dois factores: uma estranha capacidade de recordar factos obscuros e sem sentido (as peças mais longas e mais curtas de Shakespeare: Pergunta abaixo - sem batota!) e um gosto por jogos.

É evidente que não estou sozinho. O "Jeopardy!" está entre os programas de televisão mais duradouros de todos os tempos, com um lugar tão enraizado na cultura americana que o seu jingle "Final Jeopardy!" é rotineiramente usado por qualquer pessoa que insista com um companheiro que esteja a passar por uma hesitação prolongada para ir direto ao assunto. "Dah-Dah-Dah, Daddah-Dah-Dah-Dah-Dah."

"Jeopardy!" começou um mês depois que os Beatles estavam no "Ed Sullivan Show" em 1964. Originalmente uma série diurna, durou 11 anos na NBC, apresentada por Art Fleming. (Ele também foi o anfitrião de uma breve série de regresso em 1978). Depois, após um interregno de seis anos, o programa regressou como série sindicada em 1984, apresentado pelo muito amado Trebek (apresentador canadiano de jogos por 200 dólares, Alex).

Eu próprio nunca tentei entrar no programa, mas um dos meus colegas de mesa de almoço no New York Times, Richard Perez-Pena, foi um campeão múltiplo. Ocasionalmente, deixávamos escapar informações inúteis para os nossos companheiros de mesa. (Candidato que perdeu para Calvin Coolidge em 1924: Quem é John W. Davis?)

Tudo isto serve para certificar que vi frequentemente o "Jeopardy!" e gostei, especialmente quando senti que teria ganho o jogo. (É fácil dizê-lo sem a campainha na mão.) Mas nunca me consideraria um fanático pelo programa, embora essa designação não seja rara.

Os telespectadores adoram o seu "Jeopardy!". Muitos têm o hábito de o fazer todas as noites, muitas vezes ao jantar. Uma história famosa e cativante foi a de como, nos últimos anos da vida de Carl Reiner, o seu grande amigo Mel Brooks ia todas as noites a casa de Carl em Rodeo Drive para se sentar em frente à televisão, com o jantar em tabuleiros, e tentar fazer perguntas sobre as respostas do "Jeopardy!

Nos últimos anos, apesar das perturbações causadas pelas restrições impostas pela Covid-19 (não há público para aplaudir sem motivo quando surgem as vagas para o "Daily Double") e do falecimento de Trebek, que se celebrizou pela sua inigualável capacidade de leitura de pistas e pelas interacções encantadoras, mas nunca enjoativas, com os concorrentes, a que se seguiu um plano de sucessão pouco convincente, os fãs fervorosos do programa de perguntas e respostas mantiveram a sua devoção.

Mas nem sempre de forma feliz. Mike Richards, um produtor encarregado de encontrar o sucessor de Trebek, pôs os fãs de boca aberta quando liderou um round-robin de testes de convidados (Mehmet Oz? Aaron Rodgers?) mas acabou por eliminá-los a todos e escolheu-se a si próprio. Durou nove dias antes da revelação de comentários sexistas num podcast. Pediu desculpa pelos comentários, o que, no entanto, levou à sua rápida saída.

A decisão de escolher Bialik como anfitrião, juntamente com Ken Jennings, a realeza dos concorrentes do "Jeopardy!", resolveu as coisas, mais ou menos. A unção de Jennings como apresentador a solo do programa irá provavelmente ajudar a reforçar essa "sensação calorosa e nostálgica".

Dadas as recentes perturbações, pode não ser surpreendente que os fãs se sintam um pouco desconfortáveis com as mudanças em coisas como o logótipo e os regressos dos impressionantes não vencedores.

Mas não é que "Jeopardy!" tenha passado seis décadas sem alterações substanciais. Afinal de contas, costumava-se colocar as quantias em dólares em cartões de cartão e puxá-los manualmente. O grande tabuleiro mudou tecnologicamente várias vezes (juntamente com a inflação do prémio monetário) e houve várias alterações no cenário.

Muitos dos avanços foram feitos com o objetivo de manter o programa viável entre os espectadores mais jovens. E isso tem funcionado. Os programas de jogos são tradicionalmente associados a espectadores mais velhos. O "Jeopardy!" conseguiu recrutar um número substancial de fãs mais jovens.

Uma das razões foi a adoção de novas ideias, como torneios para campeões, celebridades e alunos do ensino secundário. Talvez a inovação mais crucial tenha sido a eliminação da regra "5 vitórias e você se aposenta" em 2003. Isso permitiu que os vencedores em massa se tornassem celebridades por direito próprio - incluindo personalidades como Jennings, que ainda detém o título de vencedor consecutivo com 74 vitórias.

No fundo, o sorteio continua a ser o jogo, que é o mais fundamental possível: Responder à pergunta, ganhar dinheiro.

O novo produtor executivo do programa, Michael Davies, que em tempos desistiu de um lucrativo cargo executivo na ABC para dirigir um novo jogo chamado "Who Wants to Be a Millionaire?", está entre os líderes mais inovadores que alguma vez trabalharam no género dos programas de jogos. O "Torneio da Segunda Oportunidade" foi ideia sua. Sem dúvida, ele terá mais mudanças por vir.

Preparem-se, fãs do "Jeopardy!"! MUITO BEM. A pergunta é: O que são Hamlet e A Comédia dos Erros?

Não se preocupem se falharam: ainda se podem qualificar para o "Torneio da Segunda Oportunidade"!

