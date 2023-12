Julian Zelizer

Opinião: Porque é que a guerra de DeSantis contra a Disney é um grande erro

O conflito entre o republicano em ascensão e a empresa por detrás do Rato Mickey começou quando a Disney, em resposta aos protestos dos seus próprios empregados, criticou o projeto de lei "Don't Say Gay" que limitava as discussões sobre identidade sexual e de género nas salas de aula.

DeSantis, que assinou o projeto de lei, decidiu tomar medidas punitivas, retirando à empresa o seu estatuto fiscal privilegiado e criando um novo conselho para supervisionar o distrito fiscal especial da Disney. Para não ser enganada, a Disney fechou um acordo de várias décadas com os membros da direção cessante, dias antes da tomada de posse da nova direção nomeada por DeSantis.

Depois de o novo conselho ter tornado o acordo nulo e sem efeito, a Disney ripostou com força e interpôs uma ação judicial contra o governador e o seu conselho de supervisão, alegando que este usou o seu poder político como arma para punir a empresa por exercer os seus direitos de liberdade de expressão. Com cada uma das partes a cravar os seus calcanhares, o conflito está a transformar-se num pântano.

Para DeSantis, esta foi uma péssima jogada política. À medida que o ex-presidente Donald Trump aumenta a sua campanha, DeSantis está a lutar para a acompanhar. Com a sua guerra contra a Disney, o governador deu mais um passo para deixar de ser o republicano "mais elegível" do grupo.

Porque é que a decisão é tão prejudicial?

Por um lado, DeSantis está a assumir-se como um guerreiro cultural de direita. Inicialmente, um dos seus maiores trunfos políticos era a sua capacidade de construir o tipo de coligação que outros no seu partido consideravam tão difícil, tendo feito incursões significativas entre os eleitores latinos na Florida.

DeSantis também elogiou o seu historial executivo de promoção do crescimento económico e a forma como lidou com a pandemia. Durante a campanha de 2022, DeSantis lançou um anúncio - reminiscente do famoso anúncio de Reagan "Morning Again in America" de 1984 - salientando como as pessoas foram trabalhar e as crianças foram à escola quando muitos outros estados fecharam durante a pandemia.

No entanto, ao entrar em conflito com a Disney, DeSantis acaba por distrair os eleitores das suas capacidades de governação e acaba por parecer uma versão ligeiramente mais polida da deputada Marjorie Taylor Greene. Embora muitos republicanos adorem as guerras culturais, está longe de ser claro que se trata de uma estratégia vencedora numa eleição nacional.

Também não é uma boa imagem para um potencial candidato presidencial republicano ir atrás da América corporativa. Apesar de toda a conversa sobre o populismo conservador, a realidade é que o grande capital continua a ser um eleitorado central do Partido Republicano. O lado da oferta do partido e as políticas económicas desreguladoras sempre estiveram no centro da coligação política que o Partido Republicano construiu desde a presidência de Reagan.

DeSantis parece estar a fazer parte da retórica do Partido Republicano sobre o populismo, ignorando a realidade de que os americanos mais ricos e os executivos de empresas constituem uma componente fundamental da sua base. Ver um governador perseguir uma grande empresa no seu próprio estado - ao mesmo tempo que os republicanos da Câmara dos Representantes estão a criar uma instabilidade económica desnecessária ao ameaçar não aumentar o limite da dívida - irá certamente abalar as empresas que querem estabilidade, previsibilidade, um governo sem mãos e lucro. Não querem certamente pensar num possível presidente que parece disposto a tomar medidas punitivas contra uma empresa por ter dito algo que, de repente, pode ser classificado como "acordado".

Também é estranho que DeSantis tenha escolhido ir atrás de uma empresa que é um dos produtos culturais mais icónicos da história moderna americana. A Disney é, em muitos aspectos, um símbolo dos valores familiares saudáveis com que os republicanos tentam alinhar-se.

E se o objetivo é demonstrar que é um lutador, o governador nunca será capaz de igualar Trump nesta frente. Tentar enfrentar o antigo presidente desta forma é um erro de tolo. Como tantos outros republicanos antes dele aprenderam, esta é uma arena onde Trump é quase impossível de derrotar e muito poucos eleitores ficarão convencidos de que DeSantis pode alguma vez igualá-lo no domínio do combate político.

Receba o nosso boletim semanal gratuito

Subscrever a newsletter da CNN Opinion

Junte-se a nós no Twitter e no Facebook

Destacando muitas das armadilhas da rixa de DeSantis com a Disney, a candidata presidencial republicana Nikki Haley tweetou: "Ei @Disney, o meu estado natal aceitará de bom grado os vossos mais de 70.000 empregos se quiserem sair da Florida. Temos um ótimo clima, óptimas pessoas e é sempre um ótimo dia na Carolina do Sul! SC não está acordada, mas também não é hipócrita".

A decisão de DeSantis sobre a Disney foi uma ferida auto-infligida que causará danos irreparáveis a uma potencial campanha. Está a juntar-se muito rapidamente à longa lista de governadores politicamente promissores, como Rick Perry, do Texas, e Jeb Bush, da Florida, que se desvaneceram sob o brilho dos holofotes nacionais.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com