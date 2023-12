Jill Filipovic

Opinião: Por vezes, um vídeo de sexo é apenas um vídeo de sexo

A história (se não ouviu falar, um funcionário do Senado foi despedido depois de ter sido tornado público um vídeo de alguém a ter relações sexuais numa sala de audiências do Senado) é suficientemente sórdida e divertida para que seja fácil compreender por que razão a imprensa se debruçou sobre ela como um cão com um osso. A questão é: porque é que ainda estamos a falar disto?

O vídeo foi inicialmente divulgado ao Daily Caller (com as partes mais picantes do vídeo cobertas por uma representação pouco subtil da cúpula do Capitólio) e depois espalhado pelos títulos dos restantes meios de comunicação social políticos dos EUA. Aparentemente, dois homens usaram os santuários mais íntimos do poder americano para ter relações sexuais. Vários senadores afirmaram-no: O Hart Senate Office Building é para as relações governamentais, não para as relações íntimas; o hanky-panky é proibido.

O funcionário que alegadamente aparece no vídeo já não tem emprego. O homem para quem trabalhava, o Senador Ben Cardin, de Maryland, também se pronunciou. "Fiquei zangado e desiludido", disse aos jornalistas. "É uma quebra de confiança. Tudo isso. É uma situação trágica e provocou muita raiva e frustração. Estou preocupado com os nossos funcionários e com a forma como se sentem em relação a isto e com os funcionários do Senado". O gabinete de Cardin confirmou que o funcionário já não trabalha para o Senado.

Um homem chamado Aidan Maese-Czeropski, presumivelmente o funcionário agora desempregado, publicou no LinkedIn:

"Esta tem sido uma altura difícil para mim, pois fui atacado por aquilo que amo para seguir uma agenda política. Embora algumas das minhas acções no passado tenham revelado falta de discernimento, adoro o meu trabalho e nunca desrespeitaria o meu local de trabalho". Acrescentou ainda que "irá explorar as opções legais de que disponho nesta matéria".

Se Maese-Czeropski é, de facto, o funcionário que aparece no vídeo, é certamente lamentável que tenha sido empurrado para o meio deste espetáculo público. Qualquer pessoa que grave um encontro e o partilhe com os amigos corre um risco óbvio. Mas imagina-se que ele não tenha previsto que a sua cinematografia seria transmitida às massas.

Também é irritante que ele tente transformar um escândalo sexual banal do Congresso num ataque homofóbico. Será que algumas pessoas acham esta história ainda mais sumarenta pelo facto de o sexo em questão ser entre dois homens? Provavelmente. Será que a história continuaria a circular na Internet se o sexo fosse entre um homem e uma mulher? Sem dúvida. Não se trata de um ataque politicamente motivado por homofobia, mas sim de um ataque lascivo que resulta de um sentimento de puritanismo aberto. Não há nenhum universo em que "funcionário faz gravação de sexo no Senado" não dê que falar.

Mas a imprensa já passou dias a cobrir o que deveria ter sido uma história de um funcionário que fez asneira e foi penalizado em conformidade. A Senadora Amy Klobuchar do Minnesota, por exemplo, terá sido questionada se apoiava uma investigação sobre o ato. Porque é que seria necessária uma investigação? As provas estão gravadas.

Cardin disse que a Polícia do Capitólio também está a investigar. Será que precisamos mesmo que a polícia se envolva num assunto tão insignificante, mesmo que, tecnicamente, seja propriedade do governo? E os repórteres perguntaram a Cardin, que parece já ter tomado medidas adequadas neste caso, se vai rever as práticas de contratação do seu gabinete. Como? Perguntando a potenciais funcionários se se sentiriam tentados a ter relações sexuais nos terrenos do Capitólio?

A moral desta história não é complicada: Por vezes, as pessoas fazem coisas estúpidas, são apanhadas e são castigadas. Por vezes, quando essas coisas estúpidas combinam sexo e política, o final infeliz é encontrar-se sob o olhar voyeurista do público.

A história devia acabar aqui, com uma funcionária humilhada a perder o emprego, um senador a fazer todos os ruídos necessários, a imprensa política a rir-se como crianças malcriadas e o resto de nós a continuar com as nossas vidas. Em vez disso, alguns membros do Congresso, aparentemente muito sensíveis, meteram-se na história e parecem estar a tentar mantê-la o mais tempo possível, aparentemente para marcar pontos com a sua base.

O deputado republicano Mike Collins, da Geórgia, disparou um tweet a falar de "pornografia gay no Senado"; ele e outros conservadores que há muito perverteram a verdade com falsas alegações destinadas a anular as eleições de 2020 estão agora a dizer que este escândalo sexual é pior do que a tentativa de golpe de Estado de 6 de janeiro.

Isto expõe um pouco o desalinhamento das nossas prioridades quando se trata de sexo, política e poder, e o nosso curioso desejo de tornar os pequenos delitos em problemas muito mais graves, se esses delitos envolverem sexo.

Esta não é uma história sobre assédio ou abuso sexual; não é uma indicação de depravação que vai até ao topo. Os repórteres políticos já têm um trabalho difícil; porquê agarrar-se a esta história e transformá-la em algo maior?

Culturalmente falando, os americanos têm uma relação perversa com o sexo. Por um lado, usamo-lo para vender tudo, desde carros a hambúrgueres, procuramos imagens e vídeos do mesmo a taxas elevadas e quase todos o fazemos fora dos limites do casamento. Por outro lado, torcemos as mãos por as crianças aprenderem demasiado sobre o assunto e inclinamo-nos para a frente para implementar políticas que diminuem o prazer e geram perigo. A direita americana há muito que tenta restringir a educação sexual e enfatiza a abstinência até ao casamento. Agora, alguns conservadores estão a limitar as discussões sobre orientação e identidade sexual nas escolas, a proibir o aborto, a obrigar as mulheres a arriscar a vida e a saúde numa gravidez e a tentar dificultar o acesso à contraceção.

Receba o nosso boletim semanal gratuito

Subscrever o boletim informativo da CNN Opinion

Junte-se a nós no Twitter e no Facebook

Neste cenário profundamente lixado, a última coisa de que precisamos é de políticos e repórteres que se imaginam monitores sexuais, exigindo não só que um indivíduo mal comportado enfrente consequências, mas batendo à porta dos políticos para exigir que respondam pelas decisões impulsivas e estúpidas dos seus empregados, mas, em última análise, sem vítimas.

A menos que se seja uma verdadeira estrela porno, provavelmente não se deve fazer sexo no trabalho. Quem o faz devia provavelmente perder o emprego. Mas um açoitamento público, tanto do empregado como do patrão, parece-me muito menos adequado. Esta história merecia um dia de comentários e a rápida expulsão do violador das regras, não uma atenção mediática duradoura. Por vezes, um escândalo de uma cassete de sexo no Senado não tem a ver com falhas de topo, nem com homofobia vigorosa, nem com actos ilícitos que mereçam ser investigados. Por vezes, uma cassete de sexo é apenas uma cassete de sexo.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com