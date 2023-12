Frida Ghitis

Opinião: Os grandes riscos que o mundo enfrentará em 2024

O que nos trará 2024? "As previsões são difíceis, especialmente sobre o futuro", diz o provérbio, um truísmo atribuído ao apanhador do "Hall of Fame" Yogi Berra, ao Prémio Nobel da Física Niels Bohr e a muitos outros. A obviedade sublinha o quão incerto é o futuro - como aprendemos em 2020 - e quão frustrante pode ser a procura de respostas, dada a magnitude do que está em jogo.

Sem dúvida, as eleições nos EUA são uma das preocupações dominantes em todo o mundo atualmente. Perdi a conta a quantas pessoas me disseram, em viagens recentes, que estão preocupadas e perplexas com o facto de os americanos poderem reconduzir o antigo Presidente Donald Trump à Casa Branca. De facto, a revista The Economist declarou que "Donald Trump representa o maior perigo para o mundo em 2024", descrevendo-o como uma sombra que paira sobre todos nós.

A eleição determinará se a presidência caótica de Trump, com os seus traços autoritários, foi apenas um acaso da história dos EUA, ou se é a presidência de Joe Biden que não passa de uma pausa de quatro anos na descida da América para o isolacionismo autoritário.

A resposta terá repercussões graves em todo o mundo.

Uma segunda presidência de Trump seria quase de certeza mais extrema em várias frentes. O antigo Presidente prometeu utilizar o Departamento de Justiça para procurar vingança contra os seus opositores políticos, minando as instituições americanas, enfraquecendo a democracia e flertando com a ditadura.

Estas acções reforçariam aqueles que afirmam que a democracia de estilo ocidental é um sistema falhado, fortalecendo o bloco emergente de autocracias anti-ocidentais - Rússia, China, Irão e Coreia do Norte - uma equipa de tiranos que procuram desafiar a influência global do Ocidente, uma vez que todos eles, fortemente armados, ameaçam os seus vizinhos.

Trump já falou o suficiente para que os aliados e adversários dos EUA compreendam os riscos - ou o potencial, dependendo da perspetiva - de um mandato Trump 2.0. E as suas declarações levaram os aliados dos EUA a questionar até que ponto Washington estará empenhado na sua defesa se ele regressar ao cargo.

O ex-presidente já declarou que acabaria com a guerra na Ucrânia em 24 horas. Questionou se os EUA deveriam defender a Coreia do Sul e aludiu à possibilidade de países como o Japão e a Coreia do Sul obterem armas nucleares para se defenderem.

Os comentários sobre a Ucrânia chamaram, sem dúvida, a atenção do Presidente russo Vladimir Putin, o autocrata que Trump não gosta de criticar, e até elogiou, quando cercou a Ucrânia.

O chefe de política externa da União Europeia, Josep Borrell, disse que Putin não ficará satisfeito com uma vitória limitada na Ucrânia, "especialmente antes das eleições americanas, que podem apresentar-lhe um cenário muito mais favorável". Por outras palavras, Putin vai continuar a atacar, na esperança de que uma vitória de Trump em novembro possa tirar o tapete ao apoio de Washington a Kiev, ajudando a Rússia a obter uma vitória total sobre a Ucrânia.

Como advertiram países anteriormente sob o jugo de Moscovo e outros, se a Rússia ganhar na Ucrânia, Putin poderá ver um caminho para recuperar outras partes do antigo império soviético, talvez tentando conquistar a pequena Moldávia e até os Estados bálticos que são agora membros da NATO.

É suposto a NATO defender todos os seus membros, mas Trump já lançou dúvidas sobre se os EUA ajudariam um aliado em apuros. Apesar da recente aprovação bipartidária de um projeto de lei que proibiria um presidente de retirar unilateralmente os EUA da NATO sem a aprovação do Congresso, o presidente teria uma ampla margem de manobra para responder aos desafios militares globais.

Vemos isso quase diariamente durante as crises actuais, quando Biden ordena que os navios de guerra dos EUA vão para o Mediterrâneo e para o Mar Vermelho num esforço para impedir a expansão da guerra entre Israel e o Hamas - um conflito que já ameaça tornar-se regional - ou envia repetidamente mensagens severas prometendo apoio a Taiwan como um aviso à China, cujo líder acaba de repetir a sua promessa de reunificar a ilha.

Se os EUA ficarem de braços cruzados enquanto Putin promove os seus objectivos neo-imperialistas, a China poderá sentir-se tentada a tentar apoderar-se de Taiwan e a intimidar ainda mais os seus vizinhos. A própria perspetiva de uma China encorajada seria um rude golpe para os esforços de não proliferação nuclear.

Desencadearia também tremores globais de volatilidade. O fim da Pax Americana, por mais imperfeita que fosse, levaria mais potências médias a pegar em armas contra os seus rivais.

E, no entanto, Trump pode não ganhar as eleições. Se Biden for reeleito, as hipóteses de restaurar a estabilidade global são muito maiores. Mas elas estão longe de ser garantidas.

De facto, os Estados Unidos são apenas um entre dezenas de países que vão realizar eleições, incluindo nações importantes como o México, a Índia, a Indonésia, a Rússia e o Reino Unido. Os resultados de alguns estão predeterminados; as eleições na Rússia, por exemplo, são uma charada. Mas outros podem indicar novas direcções nos próximos anos.

Uma coisa que sabemos é que ninguém vive para sempre. As principais figuras mundiais - Biden, Trump, o líder supremo iraniano Ali Khamanei - estão na casa dos 70 e 80 anos. Dizia-se que Khamenei estaria doente em 2022, mas o seu gabinete negou as informações. Não sabemos quem lhe sucederá, quão radical será o seu sucessor, nem como os iranianos reagirão quando chegar o momento.

Para que não nos esqueçamos, 2024 também trará certamente surpresas felizes. Não sabemos quais (são surpresas!), mas há uma grande probabilidade de os problemas serem resolvidos para melhor.

Em geral, não sou pessimista em relação ao futuro. Atualmente, os Estados Unidos estão em boas mãos. A economia está a ir muito bem. O Ocidente, apesar dos seus desafios, está unido. Em todo o lado, as pessoas preferem a liberdade à escravatura. Muitos cenários sombrios têm um reverso, um resultado potencialmente feliz. Muito disso depende das pessoas que tomam decisões, desde os eleitores aos líderes mundiais. E inúmeras pessoas em todo o planeta estão a trabalhar para garantir um futuro melhor.

A própria noção de que estamos à beira do precipício pode motivar-nos a dar um passo atrás, afastando-nos do abismo, e a virarmo-nos para um caminho mais pacífico e promissor.

Fonte: edition.cnn.com